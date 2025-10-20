Europa debe abordar su desastrosa demografía

BRUSELAS – Durante mucho tiempo descartados como especulativos y alarmistas, los estudios de población realizados por una serie de think tanks han advertido correctamente que Europa se enfrentará a costos inasumibles y presiones sociales derivadas de una sociedad envejecida para 2050. Los funcionarios europeos han respondido con silencio. Los partidos políticos en todo el continente han evitado estudiadamente el tema, temiendo las consecuencias electorales de las reformas necesarias.

El núcleo de la crisis del envejecimiento es la inequidad intergeneracional. Las personas de 60 años o más poseen más de tres cuartas partes de los activos financieros y propiedades en Europa. Y representando una cuarta parte de la población europea (que aumentará a un tercio en una década aproximadamente), este grupo de edad constituirá el bloque de votantes más grande en las elecciones nacionales durante el futuro previsible. Además, el aumento de la longevidad ha impedido que gran parte de esta riqueza se transmita. Como resultado, las personas de 35 años o menos poseen solo el 5% de los activos en Europa.

Los pensionistas sin duda resistirán las reformas destinadas a redistribuir parte de su riqueza. En mi libro Timebomb: When Ageing Explodes, lo llamo el “estrangulamiento plateado”, y se encuentra en el corazón del dilema de Europa sobre la equidad intergeneracional. Las personas mayores que han ganado un retiro cómodo defienden comprensiblemente sus ahorros hasta el final. Pero lo hacen a expensas de las generaciones más jóvenes desfavorecidas, que luchan por subir a la escalera de la propiedad y podrían tener que esperar hasta sus 70 u 80 años para recibir una pensión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La escala de los desafíos demográficos de Europa se ve oscurecida por los cambios de población a nivel global. Las advertencias terribles sobre un planeta superpoblado han dado paso a preocupaciones sobre la caída de las tasas de natalidad en los países ricos y la alta fertilidad en África y el mundo árabe. Pero la disminución de la población en Europa es especialmente significativa porque su disminución económica, geopolítica y cultural tiene implicaciones internacionales.

Mientras que los gobiernos democráticos de Europa son reacios a abordar la crisis demográfica del continente, las salas de reuniones podrían ofrecer una solución. El sector privado no puede escapar de la aritmética sombría: la proporción de trabajadores que pagan impuestos a pensionistas que reciben beneficios en la Unión Europea ya ha caído de su norma posterior a la Segunda Guerra Mundial de cuatro a uno a tres a uno, y se espera que caiga por debajo de dos a uno. Esto requerirá cambios en los empleos, habilidades, salarios y, sobre todo, impuestos. Como empleadores, los líderes corporativos serán actores clave en este proceso y deben pensar cuidadosamente sobre prioridades y trampas.

La cruel realidad de Europa

A pesar de los efectos aún desconocidos de la IA en los mercados laborales y las economías, está claro que los empleadores tendrán que equilibrar fuerzas laborales en contracción y crecientes escaseces de habilidades con la necesidad de mayores contribuciones fiscales. Los gobiernos pueden imponer nuevas reglas y condiciones solo en un grado limitado, haciendo que el sector privado sea esencial para construir consenso sobre nuevas políticas. Pero los grupos empresariales y las asociaciones industriales también han evitado el tema, probablemente por miedo a dirigir el foco político hacia los niveles de tributación corporativa.

Cuántos ingresos fiscales adicionales se pueden recaudar, y de quién, es una suposición de cualquiera: la política cada vez más volátil ha volcado los modelos de pronóstico. Pero es posible proyectar las necesidades de gasto de los países de la UE. Hace casi 20 años, el Fondo Monetario Internacional estimó que los costos de atención sanitaria en Europa se duplicarían, a un promedio del 15% del PIB, para 2050, momento en el que la OCDE predice que los pagos de seguridad social y las pensiones estatales alcanzarán el 12% del PIB.

Para mediados de siglo, el envejecimiento impulsará los gastos de los países de la UE en beneficios de salud y jubilación a más de un cuarto del gasto estatal. Si se incluyen presupuestos de defensa más grandes, políticas industriales y la necesidad de reformar la educación y construir más viviendas, regímenes fiscales más estrictos se volverán inevitables.

Corea del Sur en alerta porque en 2100 la población se reduciría a la mitad

Estos países ya tienen un espacio fiscal limitado, y la disminución demográfica corre el riesgo de exacerbar las crisis de deuda hasta el punto de colapso financiero. Pero desde la perspectiva miope de la UE, estos problemas socioeconómicos son preocupaciones nacionales. Como resultado, el bloque ha producido poco en términos de políticas “comunes” sobre un tema que representa una seria amenaza para su integridad, y quizás incluso para su supervivencia.

Por ejemplo, las poblaciones de los nuevos estados miembros en Europa Central y Oriental y los países bálticos están disminuyendo rápidamente debido al envejecimiento, bajas tasas de natalidad y emigración económica hacia países más ricos de la UE. Las fuertes disminuciones esperadas en algunos de estos países o bien pondrán fin a la preciada “cohesión” del bloque o requerirán transferencias financieras significativamente mayores.

Algunos formuladores de políticas argumentan que Europa simplemente tendrá que aprender a envejecer con gracia, pero esto pasa por alto la mera escala del trastorno demográfico. Para 2070, la fuerza laboral de la UE se habrá reducido hasta en un cuarto, y esa tendencia solo se acelerará. Hoy en día, hay 80 millones de personas de 30 años o menos –el núcleo del crecimiento futuro– en la UE y el Reino Unido; para 2080, se espera que sean como máximo 50 millones.

Europa frente al espejo de la historia

No hay ejemplos de una economía próspera con una fuerza laboral en contracción. Algunos optimistas mantienen la esperanza de que la IA cree un auge de productividad, aunque la revolución digital hasta ahora no ha logrado hacerlo. En cambio, ha ampliado la brecha entre los trabajadores del conocimiento y la mano de obra menos calificada. Tal como están las cosas, se informa que 90 millones de los 220 millones de trabajadores de la UE necesitan ser re-capacitados.

Estas estadísticas sombrías no son nuevas. Las principales instituciones internacionales, incluida la Comisión Europea, han publicado informes detallados destacando la disminución demográfica desde el cambio de siglo, pero sin resultado. Ha habido apenas debate público sobre cómo abordar las consecuencias del envejecimiento.El silencio de los políticos europeos puede reflejar su miedo no solo a aumentar los impuestos, sino también a emprender un giro masivo y cuidadosamente planificado en inmigración. Eventualmente, los votantes tendrán que elegir entre una Europa multirracial más vibrante, o un “Viejo Continente” culturalmente fiel a sus raíces pero muriendo silenciosamente de vejez.

Giles Merritt, fundador del grupo de reflexión Friends of Europe, es el autor de Timebomb: When Ageing Explodes (Policy Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 2025.