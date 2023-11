¿Guardarás silencio?

El día de hoy, 9 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario del Pogrom de 1938, más conocido por el romántico e inadecuado nombre de Kristallnacht.

Hace 85 años los nazis en Alemania y Austria declararon zona liberada para destruir propiedades, atacar judíos, quemar sinagogas, y darse cuenta durante la mañana siguiente que el mundo no reaccionó debidamente.

Ese silencio dio el impulso necesario para llevar adelante la mayor industria de la muerte ordenada, planificada al detalle y ejecutada con exactitud matemática resultando unos años más tarde en el asesinato de 6 millones de judíos, de los cuales un millón y medio fueron niños.

Años antes establecieron leyes que poco a poco fueron menoscabando los derechos: No a ejercer profesiones, ni empleos públicos. No a comprar en locales judíos, no a compartir sitios en plazas. Inclusive no a poder comprar un boleto de lotería.

La discriminación normalizada se complementó con el ya referido silencio del resto del mundo.

En las conmemoraciones de hoy se escuchará de parte de todos los no judíos una crítica a ese silencio. La pregunta más repetida con el corazón compungido será: “¿Por qué el mundo calló? Y seguramente citarán el famoso poema del Pastor Martin Niemöller, lamentándose que cuando fueron por él nadie pidió.

A sangre fría, la pesadilla del pogrom en el siglo XXI

Antes que te sumes a tratar de dar una explicación a ello, te pido unos minutos de reflexión extra.

El pasado 7 de octubre nos despertamos en esta parte del mundo enterándonos de episodios que jamás pensamos ver.

Miembros de la organización terrorista Hamas entraron en territorio Israelí con el solo objeto de causar el mayor daño posible a la población civil, no a disminuir la capacidad militar de su enemigo.

Matar indiscriminadamente, violar, decapitar bebés, quemarlos, y al retirarse, secuestrar más de dos centenas de personas de distintas nacionalidades, siendo el menor un bebé de 9 meses de origen argentino.

Su motivación no es territorial. Es de inspiración de una religiosidad extremista que se propuso desde su creación la destrucción del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos donde se encuentren. Es decir, los de allá y los que viven a tu lado.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires

Con su narrativa lograron que muchísimos seguidores en el mundo reivindiquen su ataque. Frente a ello, ¿guardaste silencio?

Cuando proponen cortar relaciones con Israel o no comerciar sus productos, ¿guardaste silencio?

Cuando marchan pidiendo un estado palestino (con una correcta aspiración) del “río al mar” (lo que implica la destrucción de Israel), ¿guardaste silencio?

Genocido y persecución: ¿guardarás silencio?

Cuando abiertamente piden la destrucción del Estado “genocida” de Israel (lo cual no es cierto), están literalmente pidiendo un genocidio de los 10 millones de habitantes que viven en él, ¿guardaste silencio?

Cuando en tu país piden echar de las universidades o de la vida social a los sionistas (personas que defendemos la autodeterminación de los judíos en nuestra tierra ancestral), ¿guardaste silencio?

Cuando se publicaron las declaraciones de los voceros de Hamas sosteniendo que solo habrá paz en el mundo cuando todos piensen como ellos, borrando de la faz de la Tierra a quienes no lo hacen, ¿guardaste silencio?

Si todas esas respuestas son afirmativas, no te sorprendas. Estás haciendo lo mismo que el mundo hizo frente al nazismo.

Reaccioná. Estás a tiempo. No guardes silencio. Que sean muchos antes de que vengan por vos.

* Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina