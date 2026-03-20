Guerra y energía: el negocio geopolítico que cambia el tablero mundial

El diagnóstico es brutal: según Nick Butler, quién trabajó años en la compañía BP British Petroleum, la compañía nace en Irán, se origina cuando se descubre el petróleo en Irán, esta persona dice “creo que la preocupación es que el mercado está anticipando que la situación empeorara. Se está viendo un Trump que abrió una caja de pandora y perdió el control de lo que sucede dia a dia” esta frase me parece fundamental".

El impacto del petróleo en la guerra y cómo el conflicto redefine el poder global

Nosotros estamos viendo a Netanyahu bajo control y Trump fuera de control, al punto tal que ayer Bessent tuvo que anunciar que va a anunciar sanciones al petróleo iraní. Está anunciando una baja en las sanciones a los propios iraníes, que al mismo tiempo están atacando, se entiende el caos.

Irán busca vengar a su jefe de seguridad y no muestra señales de retroceso

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Yo conecto esto con un trabajo que recibí ayer de Ian Bremmer, jefe de una compañía llamada Eurasia Group. Estamos hablando de una guerra que está teniendo derivaciones mundiales, porque hay un consenso general que el principal beneficiado es Putin. También es cierto que Australia va a verse beneficiado, pero es un país inofensivo, normal, no está atacando a nadie.

Bremmer dice: “cada aumento de diez dólares por abril sostenido durante un mes añade 1.600 millones de dólares a las arcas del Kremlin, si los precios sube 20 dólares por barril durante 1 año Rusia gana 1.5 puntos de su PBI, lo suficiente como para que no tenga que elegir entre cañones o manteca, es decir entre la guerra o sostener la vida de los rusos.”

EEUU necesita que el petróleo ruso fluya, por eso levantó las sanciones. Lo mismo necesita del petróleo iraní. La suba del petróleo financia a Vladimir Putin, debilita a Ucrania —que pierde recursos militares— y obliga a EE.UU. a depender incluso del petróleo ruso e iraní para estabilizar el mercado. Resultado: una jugada que buscaba contener a Irán termina fortaleciendo a Rusia y complicando a Europa. Un conflicto que se desborda y reconfigura el poder global.

BR