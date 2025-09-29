Hacer o morir para las Naciones Unidas

PRETORIA – Más de 140 líderes mundiales viajaron a Nueva York este mes para conmemorar el infeliz 80º aniversario de las Naciones Unidas. La principal organización multilateral del mundo fue creada después de la Segunda Guerra Mundial “para salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Pero, como recientemente admitió el Secretario General de la ONU, António Guterres, la organización celebra su “aniversario en un mundo marcado por conflictos brutales y generalizados, profundas desigualdades e injusticias, violaciones flagrantes de los derechos humanos y amenazas existenciales inminentes”.

El problema central es que el éxito de la ONU siempre ha dependido de la cooperación entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. El gran acuerdo en la fundación de la ONU buscaba equilibrar la preponderancia de las grandes potencias con algo de influencia para las potencias menores en asuntos socioeconómicos y el presupuesto de la ONU. Sin embargo, al final, nadie podía olvidar que su sede está en Nueva York y que su carta fue redactada en gran medida por funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. bajo la atenta mirada del presidente Franklin D. Roosevelt.

Dada esta realidad, el discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, ante la Asamblea General fue un acto de infanticidio institucional. No solo desestimó a la ONU como irrelevante, sino que cuestionó los principios mismos que han mantenido unidos a sus 193 miembros: el mantenimiento de la paz, la organización de respuestas a desafíos globales, el fomento de la cooperación internacional y el financiamiento del desarrollo. Desde su regreso a la Casa Blanca, EE.UU. se ha retirado del Acuerdo de París sobre el clima, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Además, a abril de 2025, Estados Unidos le debía a la ONU 3.000 millones de dólares – compromisos presupuestarios impagos que se suman a sus profundos recortes en el financiamiento para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Las tensiones financieras resultantes han paralizado el trabajo vital de la ONU en todo el mundo. Solo se ha recaudado la mitad de los 50.000 millones de dólares en fondos humanitarios solicitados en 2024, y nuevos recortes amenazan el financiamiento para 11,6 millones de refugiados y 16,7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria bajo el cuidado de varios programas de socorro de la ONU.

Con Trump ignorando alegremente los muchos logros de la ONU, vale la pena revisar los éxitos y fracasos de la organización para determinar hacia dónde podría dirigirse a continuación. Estos se pueden desglosar en sus tres mandatos principales: seguridad global, desarrollo y derechos humanos.

En términos de seguridad, la efectividad de la ONU estuvo, por supuesto, limitada durante cuatro décadas por la Guerra Fría, que le impidió desempeñar el rol previsto, ya que los vetos de EE.UU. y la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad garantizaban la parálisis. No obstante, la ONU logró improvisar desplegando fuerzas de paz en muchas zonas de conflicto a lo largo de los años. La primera misión de este tipo ayudó a monitorear un alto el fuego a lo largo de la frontera de Israel en 1948. En los siguientes 30 años, se desplegaron 12 misiones adicionales en teatros como Líbano, Egipto, la República Democrática del Congo (RDC) y Yemen. Aunque no siempre exitosas, estos esfuerzos ayudaron al mundo a evitar una conflagración nuclear inducida por superpotencias.

El fin de la Guerra Fría permitió una cooperación más estrecha entre las grandes potencias y expandió los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU. Entre 1992 y 2006, dos secretarios generales africanos, Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan, construyeron la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría que aún se utiliza hoy.

Ese sistema registró grandes éxitos en Camboya, El Salvador, Mozambique y Sierra Leona, pero también fracasos espectaculares en Ruanda, Bosnia, Angola y Somalia. Aunque la ONU todavía tiene más de 60.000 fuerzas de paz en lugares como la RDC, Sudán del Sur, Kosovo y Cachemira, su eficacia ha sido cuestionada. La mitad de los 58 despliegues posteriores a la Guerra Fría han sido en África, donde la ONU a menudo ha carecido de capacidad de aplicación (que depende de la voluntad política).

En términos de desarrollo, a medida que los países del Sur Global escapaban del yugo colonial y entraban en la ONU en la década de 1950, buscaban impulsar los temas socioeconómicos –especialmente la reducción de la pobreza– más arriba en la agenda. Dos figuras importantes defendieron estos esfuerzos: Raúl Prebisch, quien dirigió la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y, posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y Adebayo Adedeji, quien encabezó la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Ambos se opusieron a las prescripciones políticas típicas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impulsando en su lugar un comercio más justo en el que los países del Sur Global promovieran el desarrollo a través de la integración regional.

Pero estos esfuerzos resultaron infructuosos, porque los gobiernos occidentales poderosos controlaban en última instancia las instituciones de Bretton Woods. A pesar de algunos avances, con más de 30 países en desarrollo graduándose a estatus de ingresos medios para 2019, la realidad aleccionadora es que solo el 35% de los objetivos establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU están en camino de cumplirse o están progresando moderadamente. Sin embargo, el registro no es del todo negativo. Incluso después de recortes masivos en el financiamiento, la ONU aún logró proporcionar alivio humanitario a 116 millones de personas en 2024.

Esto nos lleva a los derechos humanos, donde la ONU ha demostrado ser especialmente impotente. Su propia Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado declaró recientemente que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y sin embargo, la organización en su conjunto no ha tomado ninguna acción seria para detener las matanzas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra (del cual la administración Trump retiró a EE.UU. en febrero) sigue siendo ineficaz y politizado. Abusos flagrantes continúan impunes en el Congo, China, Rusia, Arabia Saudita, Cachemira, Myanmar y muchos otros lugares, y los migrantes están siendo brutalizados en toda Europa y América.

Debido al deterioro de la situación financiera de la ONU, Guterres se ha visto obligado a acelerar varias reformas de reducción de costos que ya estaban en marcha. Ha propuesto recortar 500 millones de dólares del presupuesto de 2026 (el 15% de la programación de la ONU); reducir el personal en un 19%; cortar el presupuesto de mantenimiento de la paz en un 11,2%; reubicar oficinas de Nueva York y Ginebra, de alto costo, a ciudades más baratas; racionalizar el trabajo de las agencias de la ONU y eliminar mandatos superpuestos; y agrupar más actividades bajo las Comisiones Regionales de la ONU. Otras propuestas incluyen consolidar las más de 20 agencias de la ONU que a menudo compiten por recursos escasos en oficinas de país con presupuestos pequeños; abolir el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; fusionar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos; y combinar ONU Mujeres con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Cuando el predecesor de la ONU –la Sociedad de Naciones– colapsó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se le dio un entierro decente. La ONU ha reconocido claramente la necesidad urgente de reformarse o enfrentar la perspectiva de su propia desaparición. Desafortunadamente, algunos miembros parecen dar la bienvenida a esa perspectiva.

(*) Adekeye Adebajo, profesor e investigador senior en el Centro para el Avance de la Beca de la Universidad de Pretoria, sirvió en misiones de las Naciones Unidas en Sudáfrica, el Sáhara Occidental e Irak. Es autor de The Splendid Tapestry of African Life: Essays on a Resilient Continent, its Diaspora, and the World (Routledge, 2025) y editor de The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 2025.