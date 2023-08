Hacia un nuevo orden político

Javier Milei triunfando en las elecciones primarias fue un escenario sólo imaginado por el candidato libertario y un pequeño grupo de personas que lo acompañaron en su periplo en estos tiempos.

En un puñado de años Milei logró ser conocido en el todo el territorio nacional, lo mismo que a muchos políticos les lleva toda una vida. Si es un efecto contingente o un nuevo elemento en el firmamento político se confirmará en el mes de octubre, pero ya no se lo puede considerar un outsider. Sus posturas vehementes y sorprendentes ya no pueden considerarse como marginales, sino que expresan a un parte importante sector de la sociedad argentina, y en particular a los grupos juveniles. Sus posibilidades de acceder al balotaje para llegar a la presidencia se incrementan. Ya no se trata de un cálculo disparatado.

Javier Milei sacó más votos con su partido monopersonal que las alianzas dominantes de la Argentina sin los recursos y los territorios donde gobiernan. Ya no puede considerarse que las elecciones se jueguen únicamente en las estructuras y en los medios hegemónicos. Es cierto que la figura de Milei fue hija de los medios y los periodistas que lo entrevistaron sinnúmero de veces en los últimos cuatro años, pero también es cierto logró conectar con espacios sociales por fuera de esas maquinarias tradicionales.

El segundo candidato más votado fue Sergio Massa a diez puntos del libertario, pero -curiosidades de las puntuaciones electorales- los cincos puntos que Horacio Rodríguez Larreta le sacó a Juan Grabois colocó a Juntos por el Cambio como segunda fuerza.

Milei llevó a La Libertad Avanza a todo el territorio nacional ya que provincias tradicionalmente peronistas o radicales también conocieron su triunfo. Esta situación dinamitó a toda la biblioteca que otorga a los territorios un voto predominantemente partidario o clasista.

Otras teorías deben ser pensadas para comprender los resultados de las PASO del 13 de agosto. La crisis económica crónica de la Argentina ya ha afectado transversalmente a toda la sociedad, también los hechos de la seguridad de la última semana electoral golpearon con fuerza a todo el país. Ambos aspectos serán los centrales en el nuevo camino que se inicia a estas horas hacia las elecciones generales del 22 de octubre.

*Sociólogo (@cfdeangelis).