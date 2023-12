Honorarios: ¿Cuánto vale la sesión con un psicólogo?

El tema del dinero, muchas veces se traslada al espacio de terapia, y tanto desde el terapeuta como del consultante, puede haber limitaciones a la hora de hablar del valor de las sesiones o de los honorarios del profesional.

Por esta razón hay pacientes que temen decir que recibieron dinero extra por miedo al incremento de honorarios; terapeutas inflexibles con sus honorarios; consultantes que no consideran a la salud mental como una inversión; y profesionales que tienen miedo de actualizar sus valores.

Las personas van adquiriendo una relación diversa con el dinero de acuerdo a la crianza y los diferentes mandatos familiares y sociales. Luego, los comportamientos varían de una persona a otra.

Algunas personas comprenden que el dinero es un medio de intercambio para adquirir bienes y servicios, otras personas la ven como un fin en sí mismo, mientras hay quienes lo consideran algo oscuro y pecaminoso, de manera consciente o inconsciente. Es por esta razón que muchas veces hablar de dinero se convierte en un tema tabú.

Hay quienes sienten que al pagar la sesión la empatía que generaron con el profesional se pierde, porque los lleva a la creencia que el psicólogo trabaja solo por los honorarios, es por eso que creen que es mejor hablar con un amigo, como si al fin y al cabo el psicólogo solo cobrara por escuchar.

Ciertamente, esto es un pensamiento limitante en muchos sentidos, tener un espacio de terapia lejos de ser un gasto, es una inversión a mediano y largo plazo, al igual que ir al gimnasio, tomar clases o a cualquier otro profesional de la salud, es una forma de cuidar la salud mental.

Por otro lado, el encuentro con el profesional no es como una charla de café con un amigo, no es solo hablar. De hecho, muchas veces en las sesiones no solo se habla, sino que se trabajan las necesidades del paciente de muchas formas diferentes.

Es comprensible que muchas veces sea difícil ponerle un valor a algo intangible, pero claro está que el profesional es una persona que se preparó con una base científica para hacer su tarea y está capacitado para brindar una ayuda real y efectiva.

Es bueno que tanto terapeuta como paciente puedan hablar el tema del dinero y del valor de las sesiones abiertamente, un tema que para algunos es tabú. Sin embargo, no es conveniente que lo sea en el consultorio, ya que este es un espacio de aceptación en el cual no debería haber temas tabúes.

El valor de las sesiones, el aumento de la inflación, qué sucede si el paciente falta sin aviso o que pasa si el terapeuta cancela, son temas que conviene que estén claros desde la primera sesión ya que hacen a lo que se llama encuadre.

El encuadre es, por llamarlo de alguna manera, el acuerdo que hacen terapeuta y paciente, dónde en una primera sesión se informa desde qué línea de psicología se trabaja, cómo se van a realizar las sesiones, el secreto profesional, horarios, honorarios, etc. Un buen terapeuta sabe realizar un buen encuadre que permita que se desensibilicen temas más ríspidos y que permiten a quien va a participar de ese espacio de terapia saber que se va a encontrar en un espacio de aceptación incondicional.

Muchas veces el tema del dinero es, en el fondo, una especie de excusa que algunas personas se ponen a sí mismos para no buscar solución real a sus problemas, ya que inconscientemente este les trae un beneficio secundario. Hay muchos posibles beneficios secundarios, recibir atención de los demás, poner en una posición existencial dónde está por sobre los demás, poder victimizarse, entre otros.

Muchas veces es más cara la angustia que el dinero. Invertir en un espacio de terapia es invertir en una mejor calidad de vida.

*(MN: 66869), Dr. en psicología, docente, tallerista y autor