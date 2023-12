Pablo Melicchio: “Los aspectos psicológicos y emocionales están en crisis”

El psicólogo Pablo Melicchio explicó que vivir en un entorno adverso afecta la armonía emocional de las personas, algo que quedó en evidencia luego de la pandemia. Melicchio onsidera que Javier Milei es una consecuencia del malestar y descontento de la sociedad e indicó que muchas personas votaron por él movidas por el hambre y la bronca, sin analizar las implicancias políticas de ese voto. “Tanta pobreza y tanto enojo han hecho que no se analice realmente en muchos casos qué significa esta derecha, y hoy estamos padeciendo las consecuencias”, señaló el docente de la UBA en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Melicchio es escritor y psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente en esa casa de estudios e investigador de la Universidad Católica Argentina. Trabajó en clínicas de salud mental, institutos de menores y también con personas en situación de calle.

¿Por qué cuesta tanto hablar de salud mental?

¿Cuánto es causa y/o consecuencia de una sociedad con problemas mentales un sistema político con problemas mentales?

Por supuesto que el contexto se hace texto. Vivimos en un mundo adverso, en una sociedad donde hay políticas que atacan a la salud emocional con ajustes económicos, donde la pobreza, las violencias institucionales y las violencias sociales van haciendo que la persona no pueda estar en la armonía, porque somos psicofísicos y espirituales, en conexión con lo social. Nadie puede estar en una burbuja.

La pandemia puso en evidencia ese pico más alto donde al desarmarse las rutinas de la vida cotidiana y la gente encontrarse más tiempo en soledad o en compañías, pudo explotar aquello que estaba, quizás, conteniéndose.

En este tiempo, creo que el síntoma de la época es la ansiedad. La gente está muy ansiosa, más de lo habitual, por eso hay tantos trastornos de ansiedad, tantos ataques de pánico, porque realmente la salud mental, yo diría la salud psicoemocional, para que quede bien claro, los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales, están realmente en crisis, porque es un momento muy sensible.

Ansiedad: el trastorno que más preocupa a los argentinos

¿Milei es consecuencia de ese proceso de extrañamiento de la sociedad de la normalidad?

Si, totalmente. Milei es un personaje con características disruptivas que ha venido a marcar una diferencia con respecto a políticos, incluso de carrera, porque Milei es un economista que, con apariciones televisivas, con sus gritos, con el sostenimiento de un discurso de odio, en el sentido más grave, ha captado a la gente, incluso a la que termina hoy perjudicando. Ha captado a muchas personas cansadas de la de la vieja política, sobre todo de algunos políticos que no han terminado de dar una respuesta acorde a las necesidades que tiene hoy el pueblo.

Yo digo que mucha gente votó desde la bronca y el hambre, ambas cuestiones, tanta pobreza y tanto enojo, han hecho que no se analice realmente en muchos casos qué significa esta derecha, y hoy estamos padeciendo las consecuencias.

Hay personas que realmente creían que era el cambio, esto mesiánico, esto que hay, que no me gusta para nada, de primero hay que saber sufrir para después estar bien y la verdad que creo que no.

Pero sí, tiene que ver con la búsqueda de una normalidad, que no se va a encontrar por esta vía, creo yo.

Salud Mental: ¿Por qué no es política de estado?

Sobre la crisis de Grecia, por ejemplo, hubo estudios internacionales que demostraron el incremento de determinadas afecciones. ¿Usted percibe que se puede estar produciendo algo similar en este momento en el país?

Sí, por supuesto que la ansiedad es el síntoma de la época. Para aclarar, la ansiedad es un síntoma psicoemocional. No es una enfermedad, es un síntoma en el que predomina la sensación de impaciencia, la preocupación excesiva ante las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, el campo mental se encuentra realmente agitado y en estado de tensión. Si no se trata, se puede intensificar, y esa intensificación puede desencadenar una enfermedad mental, un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico.

Si es el síntoma de la época, tenemos que pensar que es el reflejo directo de la sociedad, llamada la “sociedad del rendimiento”. Hay que estar hiperactivos, hiperconectados, pero en definitiva también esa ansiedad crece porque muchas veces no se puede rendir, o ese rendimiento no termina de ser efectivo, porque la gente está desesperada porque no le alcanza el dinero. Si bien nunca tenemos certezas, este es un tiempo de mayores incertidumbres al mañana, pero al mañana literalmente, no al futuro. Hay mucho miedo de los precios, cómo seguirá mañana la cosa.

Entonces, creo que esta es la señal de alarma que presenta el campo mental. Tanto en el plano mental como en el plano físico, el síntoma es un indicador de algo que no está funcionando bien, entonces, los psicólogos siempre pedimos prestar muchísima atención, porque esa ansiedad que se va intensificando puede llevar realmente a que las personas terminen con un cuadro de psicopatología mucho más complejo, y que afecta al cuerpo. No hay que pensar que la ansiedad es solo algo mental, porque esa ansiedad termina expresándose en el cuerpo con taquicardia, respiración agitada, sudoración y se altera en la conexión con la vida cotidiana y las actividades de la vida cotidiana.

