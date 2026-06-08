Hoy no se fía, mañana sí

Despierta duda la poca fe de Luis "Toto" Caputo en la estabilidad de la cotización, en pesos, del dólar; o en la solvencia del sistema bancario o en que su gobierno no sería capaz de dar un zarpazo sobre depósitos en moneda extranjera ¿Por qué? ¿Dónde deposita su confianza patrimonial? Veamos.

Discursos, normas, leyes son parte de la predicación para incentivar a los “residentes” para que transformen sus dólares en pesos o bienes o servicios locales o que simplemente los depositen en nuestro sistema bancario. Pero ¿Toto predica con el ejemplo? Es un destacado especialista en finanzas y es hoy un ministro que reclama que se confié y se saque lo que está en el “colchón”.

Es que, de esa decisión depende que “la demanda” arranque: la fuga es un freno.

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¿El da el ejemplo? No. Su patrimonio que está 100% en blanco, lo que no es un mérito menor en estos tiempos, según su declaración jurada, en un 65% estaría radicado en el exterior (dice Chequeado) y que 99% de su dinero líquido (efectivo y cuentas corrientes) estaría fuera de la Argentina (dice Tiempo Argentino). “Estaría” porque aquí repito publicaciones no desmentidas. Otros medios (p.ej. La Nación) han publicado datos de su DDJ ante la OA y lo confirman.

Hoy no se fía

Dada su falta de confianza ¿no es extraño que les proponga a los residentes que conviertan en pesos sus dólares o en bienes o servicios locales o que los depositen en bancos argentinos, que es lo que él no hace? ¿Haz lo que yo digo más no lo que yo hago?

¿Qué hay ahí de “la moral como política de Estado? Toto dice que si no son “blancos”, te perdono; “evadí campeón”, “no me importa de donde venga, pero tráela”. Expresa ansiedad. ¿Por qué?

Es que, quienes pudieron, han comparado dólares para viajes, atesoramiento, etc. - en lo que va del año 2026 –por 11 mil millones de dólares. Más de lo que compró el BCRA. La formación de activos externos de residentes argentinos, desde 2024 hasta abril de 2026, suma más de 39 mil millones de dólares. ¿Es un dato que nos dice que los que pueden, tienen “confianza”?

"Nadie va a dejar de invertir por la declaración jurada de Adorni" (Luis Caputo)

Carlos Melconian, ocurrente, sintetiza: “los dólares de Vaca Muerta se van a Punta Cana” y un experto de los dólares que produce “la Vaca Viva”, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló que, para el campo, este dólar pisado, no alcanza.

En la economía urbana a mayor valor agregado, con este tipo de cambio, es improbable la supervivencia de quien produce; y lo más probable, es el permanente deterioro de la masa salarial. Esas consecuencias son las mismas que las que produce la enfermedad holandesa cuya existencia se insiste en negar.

En rigor no da confianza aquello que se percibe que no va a durar. Y esa “poca confianza” se expresa con las decisiones de aquellos que, por poder ahorrar o viajar, evidencian que sin duda “están bien”.

Los mismos que para la Encuesta de la Universidad de San Andrés, se identifican como los que “declaran estar bien” (“Satisfechos / Optimistas frente al futuro), creen que la situación mejorará: son 30% de la población. Para Consultora Management & Fit, son 40% de los argentinos los que mantienen la expectativa de que la situación económica mejorará a futuro.

Es decir, 30/40% de la población que “cree en los resultados futuros de este programa” comparten la misma conducta del ministro de economía quien mantiene la mayor parte de su fortuna líquida fuera del país y al mismo tiempo afirma estar convencido del éxito de este programa.

De la misma manera aquellos que pueden fugar (o comprar dólares) - que es un acto de desconfianza y de resistencia a los pedidos de Caputo – manifiestan que tiene fe y optimismo. Pero en realidad ni Caputo ni los que declaran ser optimistas tienen confianza en el presente: ¿es lógico no tener confianza en el presente y tenerla en el futuro? Hay algo que no cierra.

Los que “están mal” no tienen confianza en el presente y tampoco en el futuro; y los que “están bien” dicen confiar en lo que “va a pasar”, pero no lo suficiente – al igual que Caputo – como para confiar ahora.

En materia de confianza – la clave de la economía de mercado – estamos con la actitud del almacenero de antaño que ponía el cartel “hoy no se fía, mañana sí”. Los que están bien, fugan. Los que están mal desconfían.

Sin confianza, la economía de mercado no arranca. ¿Por qué, como el almacenero, Caputo “no fía hoy” (la propia está afuera) pero dice que “mañana sí”? Debería explicarlo.

*Lic en Economía, consultor, ex subsecretario general del ministerio de Economía durante la gestión de José Ber Gelbard