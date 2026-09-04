La náusea y una verdadera postura anti-colonialista

1. El símbolo. En un torneo mundial de fútbol, integrantes del Equipo Argentino, tras derrotar en el campo de juego al Seleccionado Británico, exhiben un paño (¡no le digan trapo!) con la inscripción Las Malvinas son Argentinas.

Lo vieron millones de espectadores, algunos presentes, la mayoría por la televisación del campeonato. Provocó una oleada de adhesiones mundiales y algunas protestas de los representantes de la potencia colonialista, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; la más lamentable la del actual Primer Ministro, representante del Partido laborista; por supuesto, sin repercusión alguna favorable, que no sea en su propio y decadente imperio.

En la Nación Argentina, multitudes fervorizadas reprodujeron el clamor sobre nuestra soberanía territorial y sobre sus riquezas y recursos naturales.

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El símbolo despertó el siempre latente sentir anti colonialista de nuestro pueblo y del mundo.

Este es el valor del símbolo.

2. La náusea. Es creciente el desencanto con el actual Gobierno Nacional; lo dicen todas las encuestas. Desde el malhadado DNU 70/23, cada acto de gobierno, cada DNU, decretos simples y resoluciones ministeriales, han sido totalmente contrarios a lo preconizado por la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, basta ver las incorporaciones de los arts. 75, incs. 4º, 7º, 19º, 22º, 23º, su art. 124, y muy especialmente la Disposición Transitoria Primera, para comprender que hay una amplia tutela de la soberanía territorial y sobre las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio, que son de titularidad del pueblo de la Nación; no así, de los Estados ni de los gobiernos, arts. 1.2 de ambos Pactos internacionales de la ONU; vinculante para el conjunto de los países que componen la Organización.

Curioso, pero debe ser señalado, el actual Gobierno Nacional es el más ferviente detractor del Derecho Internacional, siguiendo a su “maestro”, Donald Trump, y ha sacado a nuestro país de organismos de la ONU tan importantes, como la Comisión de Derechos Humanos, y la Organización Mundial de la Salud.

Y digo curioso porque todo su discurso, propalado por cadena nacional, del 3-9-2026, ha sido un ensalzar la vía diplomática para reclamar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, la que debe apoyarse, ineludiblemente, en las Resoluciones 1514 y 2065 de la ONU, que son el vademécum anti colonialista. Cabe preguntarse si esa omisión obedece a la ignorancia, o a la perversidad institucional que exhibe el actual gobierno. Ninguna es aconsejable.

Sépalo, señor Presidente, que no hay ninguna vía diplomática que no pase por la aplicación de dichas disposiciones del Derecho Internacional, y por reclamar del Congreso de la Nación Argentina (art. 75, inc. 22º, primer párrafo, C.N.), el deseche de los Tratados Madrid I y II, del gobierno de C. Menem; Foradori-Duncan, del gobierno de M. Macri, y del Mondino-Lammy, de su actual gobierno.

Por eso, Señor Presidente, que su discurso no es creíble. Al Igual que ocurriere con la improvisada guerra desatada por un eslabón del auto denominado “proceso de reorganización nacional” (Gral. Fortunato Galtieri), que acudió a una parodia de anti colonialismo, para intentar salvar el creciente desprestigio de una dictadura militar; fundamentalmente, por el fracaso de su política económica, y por las evidencias, inocultables, de haber llevado adelante un “plan criminal”, como lo denominare la sentencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal en la Causa 13/84.

Ahora este gobierno intenta resucitar el perverso discurso de la muerte, con invocación de la “seguridad nacional”, para emprender un nuevo capítulo de endeudamiento, comprando chatarra bélica, y agitando banderas de “anti terrorismo”, cuando el único terrorismo es el de su propio plan económico que ha sumido en la miseria amplias capas de nuestro pueblo, y destruido la institucionalidad del Estado de Derecho.

El art. 36 de la C.N., deber de obediencia a la supremacía constitucional, cuyo último párrafo consagra el derecho del pueblo argentino de resistir los actos de violencia institucional, que se conjuga con la disposición del art. 29 de la Constitución de 1853/60, que descalifica los autoritarios como “infames traidores a la patria”, describen el cuadro de situación que atraviesa el actual gobierno.

No hay que apropiarse del reclamo de recupero de nuestra soberanía, para encubrir que el actual gobierno ha fracasado en lo que es lo más importante, el bienestar general del pueblo de la nación, conforme reza el Preámbulo Constitucional.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los espacios insulares, así como los marítimos correspondientes, son parte inescindible de la soberanía territorial de la Nación Argentina, y deben ser recuperados con recurso y sostenimiento en las disposiciones vinculantes del Derecho Internacional.

El pueblo argentino será protagonista de ese derecho de autodeterminación, que es de su titularidad, y acompañará a todo futuro gobierno nacional que recupere el bienestar general y la institucionalidad, valores-ideas-normas que, hasta aquí, se exhiben ajenas a la actual gestión de gobierno.

Pero, hasta aquí, seguimos sumergidos en la náusea.