La política argentina: empresa familiar, S.A.

En Argentina, la democracia se ha convertido en una gran empresa familiar, con sucursales en todas las provincias y apellidos que se reciclan más que las promesas de campaña. Gobernar ya no es una responsabilidad pública: es un asunto privado, hereditario y blindado. La política no se construye, se hereda. Y el mérito, si alguna vez existió, hoy es una anécdota.

En Mendoza, el laboratorio radical-libertario lo deja claro: las hermanas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro Luis Petri figuran en las listas como si fueran parte del mobiliario estatal. No se trata de capacidad, experiencia ni compromiso, sino de pura cercanía piro genética. En esa provincia, el poder se transmite como un bien ganancial entre hermanos.

En el conurbano bonaerense, el fenómeno sigue la misma lógica. María de los Ángeles Berardi, esposa del intendente de Tres de Febrero, y Diego Valenzuela, quien también se ha subido al tren de la gestión a través de relaciones conyugales, encarnan la idea de que en política lo que pesa es la filiación. No es la única: Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, quien presidió AySA (Agua y Saneamiento Argentinos), y Sebastián Galmarini, ex senador bonaerense y miembro del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, complementan un panorama donde los lazos familiares parecen tener más valor que cualquier trayectoria profesional. Además, hijos de otros políticos, como en el caso de Pato Galmarini, han incursionado en la política, perpetuando un legado que se hereda más que se construye.

Corrientes aporta lo suyo al álbum familiar del poder. Allí, Gustavo Valdés, gobernador, comparte escenario con su hermano y con Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y postulante de “Vamos Corrientes”, en unas elecciones cuyo comicio se realizará el 31 de agosto. Son piezas del mismo engranaje político que se transmite entre hermanos y parientes, sin necesidad de procesos electorales competitivos.

No faltan ejemplos en otros recodos del país: los Scioli, los Kirchner, los Menem, los Rodríguez Saá, incluso figuras como Javier y Karina Milei, sumados a otros apellidos que se suceden una y otra vez. El árbol genealógico de la política argentina se asemeja a un organigrama empresarial; tan solo falta que inscriban a sus hijos en la AFIP como “herederos forzosos del Estado”.

El fenómeno tiene nombre: nepotismo. Se trata de la práctica de otorgar cargos o beneficios públicos a familiares cercanos, muchas veces sin considerar su idoneidad o trayectoria. La palabra proviene del latín nepos(sobrino) y, aunque nació en los pasillos del Vaticano, hoy florece con vigor en los despachos argentinos. En la política local, el nepotismo se ha institucionalizado, amparado por partidos sin democracia interna y por una cultura política donde la lealtad familiar vale más que el voto popular.

Argentina está repleta de apellidos que se repiten en el poder como si fueran slogans de campaña , Algunos se alternan, otros se encubren mutuamente sus fracasos. todo queda en familia.

Mientras la ciudadanía se resigna o se indigna sin poder real, los clanes políticos reproducen sus privilegios con impunidad quirúrgica. no importa cuánto votes, los que mandan no cambian; cambian de lugar, pero no de apellido.

En este modelo, la política ya no es un servicio público, sino un negocio cerrado, endogámico y ajeno al mérito, al esfuerzo y a la representación genuina.

Como dijo alguna vez el periodista Osvaldo Soriano:

"En la Argentina todo vuelve, menos los trenes y la vergüenza."

Y si vuelve, lo más probable es que tenga el mismo apellido… o esté casado con él.