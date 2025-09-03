Ladrón que roba a ladrón

El entramado político de nuestro país se puede describir en tres aspectos relevantes: el institucional, actualmente copado por el caso de presunta corrupción de los hermanos Milei; el estrictamente político en relación a las próximas elecciones de medio término; y económico, donde es destacan los fuertes sacudones en materia financiera de las últimas semanas.

Diego Spagnuolo, más conocido en X como “Rainier Wolfcastle” o “McBain”, en alusión al personaje de Los Simpsons, era un activo usuario de esa red, lo que lo llevó a ser uno de los primeros colaboradores del lanzamiento de José Luis Espert a la política. Fue el propio Spagnuolo quien brindó allá por noviembre de 2018 el SUM de su edificio para realizar la primera choripaneada de camaradería, a la que llamamos “Espertfest”, del naciente espacio político Despertar.

El actual candidato a diputado nacional del oficialismo apartó a comienzos de 2019 a Spagnuolo de su entorno por motivos desconocidos hasta la fecha. Sin embargo ese fue el trampolín de “McBain” al grupo de Javier Milei. En efecto, Diego durante la campaña electoral 2023 firmó como abogado las demandas contra los periodistas que desataban la furia furia de Javito.

Ser letrado personal y la falta de cuestionamiento a los caprichos de Javier le valió ser designado director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su paso por la ANDIS se destacó por la masiva suspensión de pensiones para las personas con discapacidad y las largas filas que se producían debido a los reclamos de los afectados.

Recordemos también que McBain es la persona que más asistió a Olivos y Casa Rosada. Diego tuvo la suerte de compartir las galas de Opera junto a los periodistas Jonatan Viale (TN y Radio Rivadavia), Esteban Trebucq (LN+ y El Observador), Horacio Cabak (LN+ y El Observador), Marina Calabró (LN+), Lucas Morando (Radio Rivadavia), Luis Novaresio (LN+ y Radio La Red), José del Río (La Nación) y Ezequiel Burgo (Clarín).

De la partida también fueron Juan Carlos de Pablo, Alberto Benegas Lynch, Juan José Mayol, Sandra Pettovello, Claudio Zuchovicki y Miguel Boggiano. ¿Nadie sabía nada de todo lo que se estaba cocinando? ¿Solo hablaban de música y lo rico que comían?



El que roba a un ladrón

Hace unos días se dio a conocer un audio de aproximadamente un año de antigüedad donde Spagnuolo relata un sistema de corrupción en el ámbito del organismo que dirigía que tiene como protagonistas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Allí se detalla claramente un esquema de sobornos en la compra de medicamentos para las personas con discapacidad, donde una tercera línea en el ámbito de ANDIS que interactuaba con laboratorios y prestadores de salud a los que Diego llamaba “Ratas” porque pedían entre 20.000 y 30.000 dólares por mes de retornos.

Este mecanismo, que según el relato se heredó de una gestión anterior, dado que dice que las mismas subieron del 5 al 8%, tiene una parte significativa que arranca en US$ 500 mil y llega a los US$ 800 mil que supuestamente iban a los bolsillos de Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei (que es Javier Milei).

Sí, mientras en el Congreso se defendía el santo superávit fiscal sin aflojar un centavo para la gente con discapacidad, sermoneaban a la gente y el Presidente se peleaba con un niño con autismo, según los audios, todo indica que pasaban cosas.

Spagnuolo y los audios

Según los audios, en este sistema el 4% se perdía en “la operatoria”, el 4% se entregaba a Lule y éste iba a Karina para darle 3%, quedando el 1% para él.

Sin embargo, del mismo material se desprende que en realidad del gasto operativo 1% era para valijeros, 3% se llevaban los Menem sin que Karina lo supiera, y allí parece que radicaba la queja de “McBain” Spagnuolo. Es decir, si todo es cierto aplica la frase “Ladrón que roba a ladrón” ¿Tiene cien años de perdón?

La droguería Suizo Argentina, empresa que está en el centro del escándalo, pasó de tener contratos por $3.900 millones a 108.000 millones durante el gobierno de Milei. En el primer semestre de esta gestión +50% de los medicamentos de alto costo de la ANDIS se compraron a la misma. Para colmo una auditoría de esta agencia determinó que la misma pagaba +30% que el Ministerio de Salud.

La caída de Suizo Argentina: dólares, audios y allanamientos

El mismo Javier Milei dijo en su oportunidad: “Mi hermana es la pureza moral”, “Ella es Moisés y yo soy Aarón”. La misma Karina expresó: "vinimos para que no nos roben más”, aunque no aclaró si se refería a su supuesta relación criminal con los Menem y la parte que se tragarían éstos últimos. Quizás en medio del desconcierto la frase más relevante fue la de Javito “Les estamos afanando los choreos”.

En los audios Spagnolo decía “Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, “La gente no la quiere a Karina, y en torno a ella hay olor a podrido”. Sobre Eduardo Menem afirmaba “Lule es un negro desagradable”. En relación al vocero presidencial dijo "Yo le avisé a Adorni que la radiografía del perro era de una pensión rechazada y el pelotudo la mostró igual”.

Respecto de la ministra Pettovello refirió: "Sandra a mí me hizo una jugada, me dejo expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, fue y hablo con Javier, me dejo expuesto y después se hace la pelotuda, se borra, ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”. Cabe destacar que en medio de todo este alboroto McBain dijo sobre la vicepresidente Villarruel: “Victoria no chorea”.

La aparición de un primer audio de Karina Milei enloqueció a todo el gobierno, la falta de información de quién sería el “topo” que hizo las grabaciones y cuáles funcionarios y en qué medida están comprometidos, llevó a la gestión nacional a solicitar una medida preventiva de carácter de censura previa que el juez Alejandro Marianello, quien tiene cinco denuncias por acoso laboral y sexual, concedió.

En este punto podemos afirmar que la declaración de Diego Spagnuolo es equivalente a la entrevista a Leonardo Fariña en la “Ruta del Dinero K” y la prohibición de difundir los audios de Karina Milei es como el decreto de Estado de Sitio después de ordenado el corralito. ¿Dónde quedó el Javier Milei que decía “Te la hago simple, el que no se deja auditar es chorro”?



Ladrones e implicancias

La aparición de estos audios llevó a la realización de una denuncia que desembocó en cerca de 20 allanamientos hasta el día de la fecha. El juez de la causa es Sebastián Casanello, el famoso “Tortuga”, que actualmente preocupa al oficialismo y sus simpatizantes por la celeridad del magistrado y no por la veracidad de los hechos.

A Diego Spagnuolo, quien habría manifestado temer por su vida, el gobierno supuestamente le ofreció abogado. El ex funcionario se presentó ante la justicia y, por lo que se sabe, borró los mensajes que había intercambiado con Javier Milei. Hoy la gran duda sería si el ex funcionario, ex abogado, ex asistente de veladas de Opera en Olivos y ex amigo de nuestro presiniño se va a presentar como imputado colaborador.

La incongruencia libertaria

Mención aparte de esta historia es el rol de José Luis Espert, que en la antesala de la campaña a diputado nacional habría dicho “me cagaron la campaña”; y tuvo razón.

Las principales figuras del gobierno fueron a Lomas de Zamora. Allí Milei, cual presiniño, discutió con una señora, instantes después comenzaron a volar “piedras” y “brócoli”. Lo cierto que el presidente con mejor imagen del mundo tuvo que huir de forma destartalada, Espert, que previamente gritaba “Viva la libertad” como un desquiciado, rajó en moto en una de las imágenes más épicas y vergonzosas de la historia política contemporánea. Y Sebastián Pareja, armador de provincia, además de “amenazar a quienes lo insultaban” también huyó demostrando que no tiene control alguno del territorio.

Tres Doritos después Karina y Martín Menem fueron a Corrientes para seguir con la campaña, y volvieron a correr, es decir, la gente los repudió nuevamente. Lógicamente, a pedido de Celeste Arouxet, candidata de LLA, se suspendió la visita de “La repostera” a Olavarría.

Mientras tanto “Alta coimera” se convirtió en la canción más pegadiza de las redes sociales.



La rosca de cada día

El gobierno hizo mucho ruido los días previos al escándalo Karina-Menem afirmando que en las elecciones intermedias les iba a ir bien. Lo cierto es que Milei hasta último momento no se queda para el cierre de campaña y el 7 de septiembre iba a estar en Las Vegas junto a Fátima Flores haciendo gala de su masculinidad con nuestro dinero y adjudicando la derrota a otros. Ahora que los acontecimientos lo tienen cercado, decidió quedarse, realizar el cierre en la localidad de Moreno y afirma “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

El Congreso de la Nación se ha vuelto un escenario inmanejable para el gobierno, donde el tratamiento de los vetos referidos al INTA, INTI, la comisión de bibliotecas populares y el Banco Nacional de Datos Genéticos fueron todas derrotas. En materia de discapacidad, los números fueron abrumadores, 172 votos contra 73; quedando muy lejos de los 87 héroes y en cualquier momento a medio paso de un juicio político.

Las fuerzas del cielo se han manifestado. Resultado LLA en Corrientes, triunfó el oficialismo y el gobierno salió cuarto obteniendo el 8% de los votos, siendo que 3% se lo deben a Karina, 1% de gastos administrativos y 4% para los Menem.

Mientras tanto en Provincia de Buenos Aires, el oficialismo confeccionó listas que respetan el siguiente orden a saber: Un tumbero encabezando, una candidata Only Fans, seguida de un barra; y así consecuentemente. En la Ciudad, la obsecuencia fue la referencia utilizada para la confección de las misma, siendo que Alejandro Fargosi, artífice de la caída de la Ley de Ficha Limpia, va en primer lugar.

Ahora bien, si esperabas que sugiriera una tercera fuerza que compitiera con los dos populismos imperantes, los mismos de siempre no entendieron que la gente pide renovación de toda la clase política.

Por un lado Graciela “La hormiguita” Ocaña, vieja conocida sin aporte sustancial a la vida de los argentinos se asoció con el “Jarrón chino” Martín Lousteau, a quien nadie sabe dónde poner, porque sólo espanta votos.

Elisa Carrió y su pichón Hernán Reyes, fueron por otro 1,8%. Facundo Manes aprovechó la vacancia del partido de Margarita Stolbizer y lleva en la fórmula al muerto político Sergio Abrevaya.

Ricardo López Murphy, de quien se esperaba actuara como actor aglutinante, volvió a jorobar al electorado por tercera vez consecutiva. Esta vez armando una lista geriártrica, únicamente pensando en renovar su banca de diputado, con el objetivo de dividir pero no de ganar; y llevando al ex Jefe del Estado Mayor conjunto de Alberto Fernández, Juan Martín Paleo.

No tengan dudas de que esta elección jubila a mucha gente y el triunfador indiscutido de las próximas elecciones será el ausentismo.

Que Karina no arruine el Premio Nobel

El ministro de economía Luis Caputo es un tipo con suerte. Mientras “Toto” arma las valijas y piensa en un nuevo destino de playa como ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, el escándalo de corrupción en materia de discapacidad dejó claro que este simpático funcionario merecía el premio Nobel. Pero Karina y Lule crearon semejante inestabilidad política, que arruinaron todo.

Las bandas cambiarias no existen más, solo hay techo y será perforado. El dólar oficial llegó a 1400, el blue 1370 y el turista 1800. El riesgo país está en torno a 830 puntos básicos, muy, muy lejos de lo soñado por Caputo para pedir deuda privada. Recientemente el Tesoro solo pudo renovar el 61% de los vencimientos, para ello convalidó tasas de hasta 70%. Asimismo el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en relación al último mes agosto 2025 fue de -13.6%. Si eso parece poco, los bancos ya pagan 80% efectivo anual por plazos fijos mayoristas y siguen al alza las tasas para pequeños ahorristas.

Distanciado de Milei y el PRO, López Murphy lanzó su candidatura

Nadie quiere poner un centavo en el país, la inversión extranjera neta se desplomó 90% interanual en el primer trimestre. Desde que Javier juega a ser presidente se destruyeron más de 220.000 puestos de trabajo registrados y desaparecieron más de 15.000 empresas. Si la renuncia de los Secretarios de Industria y Pymes del ministerio de Economía eran un claro mensaje de como viene la cosa, ahora renunciaron en el INDEC los encargados de medir la inflación. La inflación de julio fue del 1,9%, según datos del INDEC, pero en Agosto se viene, se vieeeene. En septiembre habrá aumentos +50% alquileres, +3,9% Colectivos, + 3,87% Subte, +3,2% educación en CABA, +1,7% Prepagas y 1% agua.

La poca plata que ingresa se va en vacaciones. En lo que va del año se gastaron US$ 8.212.000, el doble que en 2024. En julio se registró un saldo negativo de US$ –963 millones entre gastos afuera y entradas por turismo. Mientras quemamos recursos que no tenemos en el exterior, el uso de capacidad instalada se mantuvo debajo del 60% por séptimo mes consecutivo. Sin embargo Milei desde Neverland nos dice: “los inversores no quieren invertir. Y tiene sentido porque capaz los argentinos eligen suicidarse en las elecciones. Si se quieren suicidar, okay”.

Hace un mes Javier Mile parafraseaba a El Guasón en la película El regreso del caballero de la noche, y repetía la frase de la teoría de la omnipotencia: “¿Qué ocurre cuando una fuera imparable choca contra un objeto inamovible? Resulta que si bien nuestro presiniño se parece cada vez más al personaje de DC Comics, esa fuerza acabó siendo el “caso Spagnuolo” y el objeto es el gobierno al que se lo está llevando puesto.



