Las difíciles decisiones del Golfo

Estados Unidos e Israel han iniciado una guerra que los Estados del Golfo intentaron evitar con grandes esfuerzos diplomáticos. Ahora se enfrentan a ataques diarios contra su infraestructura civil.

Si hay algo positivo en esta guerra, es que, al tomar represalias tan amplias, Irán ha disipado las preocupaciones sobre el agravamiento de las divisiones existentes entre los Estados del Golfo. En los últimos meses, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se habían situado en bandos opuestos en los conflictos armados de Sudán y el sur de Yemen. Pero ahora el Golfo está unido en su ira contra Irán por su agresión, en su frustración con Estados Unidos por ignorar sus advertencias y en su confusión sobre lo que vendrá después.

Los ataques de Irán contra las infraestructuras y las bases estadounidenses en todo el Golfo reflejan una estrategia deliberada. Los comentaristas de la televisión estatal iraní han señalado que Kuwait era un floreciente centro global antes de 1991, pero que nunca recuperó plenamente ese estatus después de la Guerra del Golfo. Por lo tanto, la República Islámica parece reconocer que para obligar a Estados Unidos a volver a la mesa de negociaciones no solo es necesario perturbar los mercados energéticos mundiales, sino también aprovechar el daño que está causando a la reputación de seguridad y estabilidad del Golfo.

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Los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo no tienen buenas opciones. Perseguir la diplomacia con demasiado entusiasmo podría enfadar a un presidente estadounidense empeñado en la victoria absoluta. También correría el riesgo de legitimar a un régimen que ha atacado descaradamente al CCG a una escala sin precedentes. Cada vez más, los países del CCG se sienten frustrados por haber perdido su capacidad de influir en los resultados clave en su propia región.

Esta frustración ha alimentado las especulaciones de que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o incluso Qatar podrían actuar de forma ofensiva contra Irán, uniéndose esencialmente a la guerra. Informes casi diarios, a menudo de origen israelí y siempre rápidamente desmentidos, han afirmado que tales operaciones ya están en marcha.

Los EAU son el centro de estas especulaciones. Tras haber montado una operación defensiva estelar contra un volumen extraordinario de ataques iraníes, hay motivos para que los EAU reafirmen su disuasión atacando objetivos iraníes. Pero los líderes emiratíes se han mostrado cautelosos a la hora de asumir un papel beligerante, dado lo que está en juego.

Arabia Saudí ha absorbido menos ataques y ha mantenido un mayor control sobre la información. Pero los saudíes se han considerado históricamente líderes dentro del CCG y pueden buscar oportunidades para reafirmar ese papel. Lo ideal sería que cualquier esfuerzo que emprendieran condujera a una solución diplomática, pero dado el alcance y la magnitud de las capacidades militares del reino, es fácil entender por qué los israelíes parecen querer que se involucren.

También vale la pena considerar si la dinámica competitiva entre los países del CCG podría resurgir a medida que la guerra continúa. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí compiten por posicionarse como socios indispensables del presidente estadounidense Donald Trump en el Golfo. Si Trump muestra un gran interés en la participación del Golfo en el ataque a Irán, uno o más líderes del Golfo podrían ver una oportunidad para ganar terreno frente a los demás. Una vez que un Estado del Golfo ataque a Irán, podría crear presión sobre los demás para que sigan su ejemplo.

Por ahora, la primera prioridad en todo el Golfo es detener los ataques iraníes, reabrir las rutas de tránsito y restablecer la producción de energía. Pero estos Estados también son muy conscientes de que, si la República Islámica sale intacta y sin moderarse de este conflicto, se envalentonará y será más probable que persiga la obtención de armas nucleares.

Dada la gravedad de la agresión de Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en particular, solo apoyarán una resolución que mitigue de manera significativa la amenaza de nuevos ataques iraníes. Si la diplomacia no puede lograr ese resultado, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros Estados del Golfo podrían, individual o colectivamente, considerar otras opciones.

La postura más probable a corto plazo de los Estados del Golfo es la paciencia estratégica, irónicamente, un enfoque que el propio Irán ha favorecido durante mucho tiempo. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en particular, seguirán de cerca la trayectoria de la guerra, buscando, quizás en vano, señales de que Estados Unidos e Israel tienen una estrategia convincente con objetivos alcanzables.

Si parece que se puede alcanzar un resultado decisivo, los EAU y posiblemente el Reino podrían optar por unirse al esfuerzo, aportando poder aéreo u otros recursos en un momento de riesgo relativamente bajo, cuando la coalición estadounidense-israelí ya parezca estar en condiciones de ganar. Si, por el contrario, el conflicto empieza a parecer más un atolladero prolongado, el Golfo se inclinará por la facilitación diplomática, trabajando para generar salidas que Estados Unidos pueda aceptar sin parecer que cede.

La paciencia estratégica puede ser el enfoque más sensato por ahora, pero cuanto más se prolongue la guerra, más se erosionará la credibilidad del Golfo como centro global estable. Sin embargo, si se percibe que los países del CCG empujan a Estados Unidos hacia la diplomacia, en consonancia con la propia estrategia de Irán de coaccionar al Golfo para que presione a Estados Unidos, se sentará un peligroso precedente. La próxima vez que Irán quiera algo de Estados Unidos, solo tendrá que atacar al CCG para conseguirlo.

Por supuesto, los países del CCG podrían considerar una desconexión parcial de Estados Unidos para eliminar los objetivos de sus espaldas. En el pasado, han coqueteado con la idea de cubrir sus vínculos con Estados Unidos buscando asociaciones con China, que tiene intereses vitales en Oriente Medio y está insinuando su disposición a ayudar a resolver el conflicto actual. Pero la principal preocupación de China, mantener su flujo de importaciones de energía, puede abordarse sin grandes inversiones en seguridad ni confrontaciones geopolíticas con Estados Unidos. Su estrategia actual está funcionando y es poco probable que cambie, a menos que el orden regional se derrumbe por completo.

No es probable que se produzca una ofensiva de los Estados del Golfo ni un acuerdo para poner fin a la guerra a corto plazo. Pero, ante la falta de una estrategia clara de Estados Unidos para la región, el Golfo tratará de influir más activamente en los acontecimientos. Uno o varios de estos Estados, ya sea de forma concertada o independiente, acabarán por empezar a imponer su propia visión de cómo debe terminar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

*Don Aviv es director ejecutivo de Interfor International.

*Sam Worby es asesor senior de Interfor International y consultor de riesgo geopolítico especializado en Irán y los Estados del Golfo.

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