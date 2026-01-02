Las prohibiciones de viaje de Trump amenazan la seguridad nacional de EE.UU.

GINEBRA – El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump prohibió o restringió severamente la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de otros 20 países, ampliando las restricciones de entrada que había impuesto en junio, supuestamente para mitigar «las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública». Pero un rápido vistazo a la lista de países afectados deja claro que se trata de otro caso más de política etnonacionalista disfrazada de medida antiterrorista.

Muchos de los países a los que Trump apuntó en 2025 —entre ellos Angola, Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, Laos, Malaui, Senegal, Sierra Leona, Tonga, Zambia y Zimbabue— no tienen prácticamente ningún historial de exportación de terrorismo transnacional. Sin embargo, una gran parte de ellos —16 de los 20 anunciados el mes pasado y 26 de los 39 seleccionados en 2025— se encuentran en África. La conclusión obvia, especialmente a la luz de la agenda y la retórica más amplias de Trump, es que los prejuicios raciales están influyendo en la política estadounidense, al igual que los prejuicios religiosos guiaron las restricciones de 2017 de su primera administración sobre los viajes y el reasentamiento desde siete países de mayoría musulmana.

Sin duda, los funcionarios estadounidenses afirman que sus decisiones reflejan «deficiencias demostradas, persistentes y graves en la selección, la investigación y el intercambio de información», así como criterios como las tasas de permanencia ilegal tras la expiración del visado e incluso la negativa a aceptar vuelos de deportación estadounidenses. Pero estas justificaciones son más improvisadas que sólidas. Por ejemplo, como observa el American Immigration Council, la administración Trump está utilizando las tasas de permanencia ilegal de los no inmigrantes para justificar la prohibición de los visados de inmigrante.

Además, al igual que los aranceles de Trump, los criterios se están aplicando de forma selectiva, y algunos países, como Egipto y Kuwait, no se enfrentan a nuevas restricciones, a pesar de las altas tasas de permanencia ilegal, el intercambio de información documentado y las deficiencias en la investigación. Incluso países con vínculos de larga data con el yihadismo global, como Pakistán y Qatar, se están librando, a pesar de que Trump afirma estar motivado por consideraciones de seguridad nacional. Arabia Saudí pertenece a ambos grupos, pero nunca ha sido objeto de las medidas de Trump.

Cómo puede el mundo reiniciar la consigna “Estados Unidos primero”

Algunos de estos países privilegiados son casi con toda seguridad peligrosos. Lo que tienen en común no es que sean seguros, sino que son útiles. Países como Egipto e Irak se consideran estratégicamente indispensables. Arabia Saudí no solo es un socio clave de Estados Unidos en materia de defensa, sino que, al igual que Qatar, es un importante inversor en Estados Unidos, y en la empresa de inversión del yerno de Trump, Jared Kushner.

Pakistán firmó un importante acuerdo de inversión con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas propiedad mayoritaria de la familia Trump, como parte de su agresiva campaña de cortejo a la Administración estadounidense. Es una estrategia que nunca falla: ningún país que albergue una importante propiedad de la marca Trump o que haya cerrado un acuerdo comercial de alto perfil con un miembro del círculo íntimo de Trump se enfrenta a restricciones de viaje a Estados Unidos.

Un ejemplo revelador de este patrón es que, mientras la administración Trump endurecía las restricciones a muchos países, levantó la prohibición preexistente de visados de no inmigrante para Turkmenistán, que supuestamente ha realizado «avances significativos en la mejora de sus procedimientos de gestión de identidades y de intercambio de información». Llama la atención que la decisión se tomara solo unas semanas después de que este país aislado y rico en gas aceptara cooperar con Estados Unidos en materia de energía y minerales críticos, y considerara la posibilidad de conceder un trato preferencial a las empresas estadounidenses.

La lección es clara: los países que tienen fuertes vínculos personales con la administración Trump o lucrativas relaciones comerciales con su familia y sus allegados reciben un trato favorable. La frontera entre los cargos públicos estadounidenses y los beneficios privados nunca ha sido tan porosa, con el imperio empresarial de Trump en rápida expansión desde su regreso a la presidencia.

Un país y un mundo desequilibrados

El resultado es absurdo. A un ciudadano de Burkina Faso, un país sin antecedentes de amenazar la seguridad de Estados Unidos, se le prohíbe la entrada al país, pero a un ciudadano de Bangladesh, que se ve acosado por la violencia islamista y el extremismo antiamericano, no. Esta incongruencia socava la credibilidad de la diplomacia y los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, ya que envía un mensaje peligroso a los Estados que patrocinan o toleran el extremismo: la rendición de cuentas es negociable.

Si Trump realmente quisiera proteger a Estados Unidos del terrorismo, aplicaría una estrategia basada en información de inteligencia creíble y normas coherentes. Reconocería que el terrorismo internacional no se limita a los Estados débiles o aislados; por el contrario, algunos de sus facilitadores más prolíficos son potencias regionales. Y demostraría su voluntad de enfrentarse tanto a los socios como a los adversarios de Estados Unidos.

Lamentablemente, a pesar de todo lo que Trump ha dicho sobre la seguridad, ha demostrado estar mucho más interesado en llenarse los bolsillos. Sus últimas restricciones de viaje son un ejemplo de cómo el lenguaje de la seguridad nacional puede reutilizarse para la diplomacia coercitiva y el beneficio privado.

En cierto sentido, esta fue la evolución natural del espíritu de «América primero». El concepto siempre tuvo la intención de justificar un enfoque transaccional del compromiso internacional. Pero durante la segunda presidencia de Trump, ha ascendido a un nivel más alto de cinismo. Ahora, aquellos que no producen ofertas adecuadas para Trump son castigados, mientras que aquellos que demuestran ser útiles para él pueden actuar prácticamente con impunidad, sin importar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación Política con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch de Berlín, es autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013).

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org