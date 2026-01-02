Trump promete rescatar a manifestantes iraníes si son atacados

El presidente Donald Trump prometió que Estados Unidos acudirá en rescate de los manifestantes iraníes si son atacados por las autoridades de la República Islámica.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos de América acudirá en su rescate”, escribió Trump en una publicación en Truth Social a primera hora del viernes. “Estamos armados y listos para actuar”.

El secretario del Consejo de Seguridad de Irán, Ali Larijani, respondió en X que Estados Unidos “debería ser consciente de la seguridad de sus soldados”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo puede el mundo reiniciar la consigna “Estados Unidos primero”

La publicación de Trump, alrededor de las 3 de la madrugada en Washington y a última hora de la mañana en Irán, se produjo después de que las protestas por la caída de la moneda y el fuerte aumento de los precios se extendieran más allá de la capital, Teherán, hacia ciudades de todo el país. El desplome del rial a un mínimo histórico el domingo agravó una crisis económica en un país ya afectado por duras sanciones internacionales.

Se produjeron enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad y al menos siete personas murieron en cuatro ciudades en los últimos días, según AP.

Trump no dio detalles sobre qué acciones consideraría adoptar y la Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas enviadas fuera del horario habitual de oficina. A comienzos de la semana, el mandatario estadounidense había amenazado a Irán por separado por su programa de armas nucleares.

Los comentarios de Trump parecen señalar una disposición a intervenir en crisis externas del tipo que había prometido evitar durante su campaña. La ofensiva de su administración contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha incluido la incautación de petroleros y al menos un ataque aéreo en tierra, ya ha generado inquietud en sectores de su base política.

“Trump debería saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar a toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos”, dijo Larijani. “Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de actores perturbadores”, escribió.

Las protestas han continuado pese a que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, prometió revisar posibles aumentos de impuestos y calificó las demandas de cambio como “legítimas”. Aunque el país es conocido por reprimir con violencia a los manifestantes, tiene un historial de movimientos de protesta a nivel nacional, los más recientes en 2019 y 2022.

Maduro bailó y desafió a Estados Unidos tras los ataques de Trump en el Caribe

El lunes, Trump advirtió sobre posibles ataques contra Irán tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al citar preocupaciones por la reconstrucción del programa nuclear de Teherán y la expansión de sus capacidades de misiles balísticos, tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel en junio.

GZ