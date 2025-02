Las tres patas de una estafa virtual

Un personaje famoso y peculiar, un público ávido por ganar dinero rápido o por contactarse con esa celebridad y el poder de difusión de las redes sociales. Esos son los tres componentes principales que aparecen en casi todas las estafas virtuales.

Estos esquemas de enriquecimiento rápido en el mundo de las criptomonedas existen desde 2017 y no van a desaparecer. Lo único que cambia son las tácticas que utilizan los estafadores para ganar dinero rápido. La llegada de la inteligencia artificial (IA) complejiza aún más el panorama.

Desde 2018, por ejemplo, es común que algunas cuentas falsas de Twitter se hagan pasar por personajes famosos como Donald Trump o Elon Musk para hacer sorteos de criptomonedas fraudulentas. En general, la táctica consistía en pedir al usuario que envíe un monto pequeño para “validarse” y a cambio se le retribuirá el doble, cosa que nunca ocurría. Este tipo de engaño continúa vigente hasta hoy en día.

A principios de 2020, ante la detección y la eliminación de las cuentas hackeadas por parte de las redes sociales, los atacantes cambiaron el rumbo y comenzaron a hacerse pasar por usuarios que responden frecuentemente a los anteriores. Así, editaban con Photoshop un twitt de Trump o de Musk, lo convertían en un llamado al concurso por criptomonedas y lo citaban con algún texto adicional que permitiera hacer la transacción.

Entre Saturday Night Live y las matanzas del ganado

El creador de Tesla y actual dueño de la red social X (ex Twitter) Elon Musk fue protagonista involuntario de una de las criptoestafas más resonantes. Todo comenzó cuando se anunció su presencia en el programa televisivo Saturday Night Live, uno de los más populares de la televisión estadounidense, el 8 de mayo de 2021.

En los días previos, se especuló con que hablaría sobre la moneda Dogecoin durante el programa. A partir de esto, los estafadores hackearon cuentas verificadas de Twitter y canales de YouTube para hacerse pasar por sus titulares y ofrecer criptomonedas gratis. Sólo del 7 al 9 de mayo, los ciberatacantes ganaron más de US$10 millones con esta campaña.

El tema no terminó allí: poco después, en YouTube, se robó a los usuarios otro millón adicional a través de videos promocionales de una falsa criptomoneda de SpaceX, la compañía espacial que pertenece a Musk. Se utilizó la maniobra conocida como honeypotting o “sistema trampa”. Un contrato creado para que el único que puede retirar fondos sea quien creó ese contrato, es decir, el estafador.

Otro ejemplo de estafa cobró popularidad entre fines de 2022 y 2024: la "carnicería de cerdos”. A más largo plazo, se realiza en redes sociales, plataformas de mensajería y la mayoría de las aplicaciones de citas. Se denomina así porque el estafador “engorda” a su víctima mediante conversaciones románticas o con propuestas de inversión muy atractivas antes de hacerle entregar una gran suma de dinero en criptoactivos. El objetivo final: quitar al estafado la mayor cantidad de dinero posible.

La duda que queda flotando en el ambiente ante la complejidad y la sofisticación de las técnicas de estafa es si los usuarios tienen cómo protegerse. La respuesta es sí.

En la criptoeconomía no puede faltar DYOR

La primera medida a tener en cuenta es que si una operación con criptomonedas suena demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que sea un engaño. Ante la menor duda sobre la legitimidad de una moneda o de un proyecto, la mejor decisión es mantenerse al margen.

En segundo lugar, hay que familiarizarse con el concepto de DYOR (do your own research, hacé tu propia investigación).El mundo de las criptomonedas es vertiginoso y las novedades se suceden segundo a segundo. Antes de invertir en cualquier activo, más vale informarse de qué se trata, qué respaldo tiene y cuál es su historia, o la de sus promotores, en el mercado. De nuevo, ante información difusa o ambigua, es mejor declinar.

Cuando se realiza una operación, estar atentos a las señales de advertencia. Algunas DEX (plataformas descentralizadas que suelen utilizarse para estas transacciones) advierten cuando un token no aparece en las listas de tokens activos o cuando se desconoce la fuerte de un contrato digital. Esto no significa que uno está ante una estafa, pero son alertas que no pueden subestimarse.

Si se detecta una cuenta en redes sociales promocionando una estafa con criptomonedas, denunciarla. Evitar responder mensajes no solicitados. Si el remitente resulta sospechoso, bloquearlo. Y, por supuesto, no realizar ninguna transacción ni bajar ninguna aplicación por pedido de personas que conocimos por estos "contactos en frío”.

¿La premisa que todo usuario debe tener en la cabeza, en especial en esos momentos en que sentimos que vamos a ganar mucho dinero en muy poco tiempo? Que siempre es mejor perder una oportunidad potencial que encontrarse con tokens sin valor en la wallet o con una wallet vacía.

*Ingeniero de investigación, Tenable