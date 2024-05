Los que piden que no se apruebe la ley bases, no son pymes

En un escenario económico y político cada vez más complejo, las empresas de Argentina enfrentan un nuevo desafío: la incertidumbre generada por la posible no aprobación de la Ley de Bases, una pieza legislativa crucial que promete traer claridad y estabilidad al marco regulatorio empresarial del país. Entender que tirar abajo 5 meses de acción política para torcerle el brazo a un gobierno es no entender que cosas afectan al sistema productivo.

Impacto Económico y Operativo. La Ley de Bases, al establecer fundamentos claros para la operación de las empresas, es vista como un pilar esencial para la planificación a largo plazo. Sin ella, las empresas se ven forzadas a navegar en un ambiente de constante incertidumbre, lo cual dificulta la toma de decisiones estratégicas, desde inversiones en infraestructura hasta la expansión de operaciones.

Inversión y Financiamiento. La incertidumbre legislativa repercute directamente en la confianza de los inversores. La falta de una ley clara y estable hace que las empresas tengan dificultades para acceder a financiamiento en condiciones favorables, ya que los prestamistas y los inversores ven aumentado el riesgo país. Esto se traduce en mayores costos de capital y, en algunos casos, en la postergación o cancelación de proyectos de inversión que son vitales para el crecimiento económico.

Planificación Estratégica. Sin la Ley de Bases, las empresas no pueden planificar eficazmente a medio y largo plazo. La ausencia de un marco legal predecible obliga a las organizaciones a operar con una visión a corto plazo, lo que puede resultar en decisiones subóptimas que afectan la competitividad y la capacidad de adaptación al mercado global.

Impacto en el Empleo y el Desarrollo. La estabilidad que proporciona una ley como la de Bases es fundamental para el desarrollo de políticas de empleo sostenibles. Las empresas, al enfrentar un panorama legislativo volátil, podrían verse obligadas a restringir la contratación de personal o, en casos extremos, a reducir su plantilla, afectando negativamente al empleo y al desarrollo económico local.

Relaciones Laborales. La claridad en la legislación ayuda a establecer relaciones laborales equilibradas y justas. Sin la Ley de Bases, se dificulta la negociación de convenios colectivos y la implementación de prácticas laborales que beneficien tanto a empleadores como a empleados, lo que podría desencadenar conflictos laborales y disminuir la productividad.

Impacto Legal y Regulatorio. La ausencia de una Ley de Bases genera un vacío legal que puede ser explotado mediante la interpretación discrecional de las normas existentes, aumentando el riesgo de litigios y disputas legales. Esto no solo supone un costo adicional significativo para las empresas, sino que también desincentiva la inversión extranjera directa, esencial para la modernización y diversificación de la economía.

Cumplimiento y Riesgo. El cumplimiento normativo se vuelve más complejo y oneroso sin un marco legal claro. Las empresas deben invertir más recursos en asegurarse de que no infringen las regulaciones, lo que implica un desvío de recursos que podrían ser mejor utilizados en actividades productivas.

En conclusión, la no aprobación de la Ley de Bases no es solo un problema legislativo, aunque muchos legisladores creen que es un problema para el Ejecutivo, sino un impedimento real para el crecimiento y desarrollo de las empresas en Argentina. Es fundamental que los legisladores reconozcan la urgencia de brindar un entorno estable y predecible que permita a las empresas planificar con confianza, invertir en el futuro y contribuir de manera efectiva al desarrollo económico y social del país.

Las empresas, los inversores y los trabajadores necesitan certezas para prosperar, y la Ley de Bases es clave para construir esas certezas. En su ausencia, el camino hacia el desarrollo económico será mucho más arduo y lleno de obstáculos que podrían evitarse con la debida diligencia legislativa. Baja la inflación, pero no baja la desconfianza en el sistema político argentino.

*Presidente de la Unión de Emprendedores de la RA