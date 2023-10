Los últimos 7 días de la campaña política

La última semana de una campaña política es crítica y puede marcar la diferencia en una elección. Muchos no entienden que es la semana de ganar. Que todo lo realizado hasta el momento se condensa en la percepción que tiene un votante del candidato. Muchos equipos cometen errores no forzados que los hacen tirar por tierra todo lo realizado.

Otros no saben dar en el blanco con su electorado, tampoco cómo hablarles para que la indefinición se convierta en voto positivo.

Siempre digo que las campañas las pierden los equipos y las ganan los candidatos. En la última semana, la sinergia entre ambos define el resultado.

Durante las campañas que me dieron la oportunidad de conducir apliqué algunas concepciones de acciones, tiempos y movimientos que comparto a continuación:

1. Movilización de votantes:

- Identificar a los votantes clave y asegurarse de que estén informados y comprometidos para votar por el candidato.

- Realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y correos electrónicos a los partidarios para recordarles la fecha de la elección y la importancia de su voto.

- Organizar eventos de movilización, como actos de cierre, caravanas y reuniones con votantes.

2. Publicidad y medios:

- Aumentar la visibilidad en los medios de comunicación mediante entrevistas en televisión y radio, apariciones en debates, y la publicación de anuncios publicitarios. Las redes del candidato y sus seguidores deben estar “prendidas fuego”. Es momento de bajar la confrontación a cero y subir la seducción a 10.

- Asegurarse de que la narrativa de la campaña esté bien definida y se comunique de manera efectiva a través de discursos y declaraciones. Es importante llegar a la “situación que está viviendo el electorado y hacer empatía con él”

3. Puerta a puerta:

- Realizar visitas puerta a puerta en áreas clave para hablar directamente con los votantes y abordar sus preocupaciones. Un abrazo del candidato. Una frase de aliento. Una palabra de aliento, se esparcen cual reguero de pólvora.

- Distribuir folletos y material de campaña en persona. La Clave es ver cercano al candidato. Ir a sembrar en las zonas donde el contrincante es fuerte, es lo más conveniente. Todo lo que consigamos se multiplica por dos.

4. Participación en debates y foros:

- Participar en debates públicos para exponer las propuestas y diferenciarse de los oponentes. Hablar de planes, proyectos, contagiar a la ciudadanía de lo que queremos hacer. Los Space, los vivos en redes, son un gran recurso para las horas de la noche donde ya no se puede andar de caminata.

- Aprovechar la oportunidad para que el equipo o los integrantes de la lista destaquen las cualidades y experiencia del candidato.

5. Redes sociales y marketing digital:

- Intensificar la presencia en redes sociales y sitios web para movilizar y comprometer a los votantes en línea.

- Publicar contenido relevante y atractivo que destaque los logros y mensajes de la campaña.

6. Voluntarios y apoyo de base:

- Coordinar a los voluntarios para que realicen llamadas, envíen mensajes de texto y se involucren en actividades de campaña.

- Organizar mítines y actos de apoyo con la participación de partidarios influyentes.

7. Encuestas y análisis de datos:

- En estas instancias las encuestas solo sirven para Identificar áreas geográficas donde es necesario aumentar los esfuerzos de movilización. Ir ganando o perdiendo es una tendencia. Como las diferencias son mínimas, la elección la gana quien da en el blanco.

8. Gestión de crisis:

- Estar preparado para manejar cualquier crisis de última hora que pueda surgir y responder de manera efectiva.

9. Fiscalización:

- Asegurarse de que todos los integrantes del equipo de fiscalización estén motivados, entrenados y arengados por los candidatos en caso de ser posible. Un equipo motivado lucha palmo a palmo por cada voto.

10. Energía y entusiasmo:

- Mantener un alto nivel de energía y entusiasmo en la campaña, ya que puede ser contagioso y atraer más apoyo.

Es importante recordar que el éxito en una elección depende de múltiples factores, incluyendo la plataforma del candidato, la percepción pública y la movilización de votantes. La última semana de la campaña es un momento crucial para consolidar el apoyo y garantizar una participación sólida en las urnas.

* Presidente de la Unión de Emprendedores y publicista político