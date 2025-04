Milei y la ley del limón exprimido

Muchas veces, vemos que las mayorías populares comulgan con algunos conceptos que aceptan y legitiman determinados comportamientos de un gobierno. Aprueban así una línea de acción que va directamente en contra de los intereses del pueblo y, en general, es muy difícil que con la charla vayan a cambiar.

La experiencia indica que sólo el choque de esos pensamientos con la realidad los hace cambiar.

En la época de la dictadura se había impuesto en amplias capas de la población e incluso en el movimiento obrero la consigna de que “algo habrán hecho” para aceptar la siniestra represión. También recuerdo la felicidad de amplias capas de la clase media porque durante un período hubo dólares baratos y mucha gente viajaba a países limítrofes para comprar ropa y electrodomésticos con la consigna “deme dos”.

Durante un largo período no había forma de explicar que esa represión estaba fuera de toda legalidad y humanidad, ya que los detenidos no tenían defensa ni juicio y por el contrario se aplicaba la tortura, los fusilamientos y el robo despiadado de los bebés que nacían en cautiverio.

Tampoco se podía hacer entender a una gran mayoría que lo que estaba sucediendo en el terreno económico era la destrucción de la industria nacional, más la liquidación de importantes conquistas laborales, más la apertura de las importaciones, y que el nuevo plan económico -basado en la exportación agropecuaria y valoración financiera (bicicleta financiera)- era la ruina del pueblo.

Los medios de comunicación adherentes a la dictadura fueron partícipes necesarios, cómplices directos e imprescindibles y acompañaron con bombos y platillos esa batalla cultural, esa transformación siniestra de la Argentina en lo económico y en lo político. Hoy repiten esa lógica.

Pero la realidad es más fuerte. Como todos sabemos, la dictadura cayó echada por el pueblo y por la burguesía que se sirvió de ella para quedarse con una mayor tajada del PBI y le aplicó la ley del limón exprimido que usa al gobierno de turno y luego se lo tira a la basura cuando no le sirve más.

En estos días, tuve varias charlas informales con diversas personas y en general la conversación se canalizaba siempre hacia el tema político que tiene tantas aristas. Y, como si fuera un agujero negro cuyo centro devora a los temas circundantes, terminamos polemizando sobre un punto central: “¿cuáles son las causas de la pobreza”.

El tema es recurrente porque somos, o mejor dicho fuimos, un país de clase media envidiable. Y lo más preocupante de las charlas es que existe una lógica en el razonamiento de la gente común que pareciera que defienden al rico y condenan al pobre.

Comentarios varios que escuché:

-“Los mayores que no aportaron al sistema no deben cobrar ninguna jubilación”

-“El que cobra un plan es el vago, no debieran existir los planes”

-“Muchas mujeres se embarazan para cobrar el plus por hijo”

-“El país es como una casa de familia, no se puede gastar más de lo que entra, apoyando los recortes y ajustes sistemáticos”

-“El gobierno cumple lo que dijo en la campaña, motosierra al gasto público”

Son comentarios de personas de diferentes estamentos sociales que aprueban la mayor polarización de los ingresos. Y lo preocupante no es que sean argumentos esgrimidos por la clase media y alta beneficiadas por el plan económico, sino por las personas humildes afectados por dichos recortes.

No vale la pena detenerse en estos conceptos, pero sí comprender que son una batería de consignas que, entrelazadas, terminan acusando al pobre de la pobreza. Como si la culpa de los asesinatos fueran los asesinados. Es una batalla cultural en la que hoy perdemos por goleada, donde muchos de los pobres apoyan y celebran al rico. Y es una gran conquista de los multimillonarios que, en el catálogo de los responsables del derrumbe y saqueo de este bendito país, prácticamente no figuren ellos.

No se habla de los responsables de las escandalosas fugas de divisas: se saben los nombres, pero no se investigan, como los más de US$ 40 mil millones a precio de obsequio que se vendieron con el préstamo del FMI en el 2018.

a precio de obsequio que se vendieron con el préstamo del en el 2018. No se dice nada de los más de US$ 400 mil millones que los argentinos mandaron al exterior, que no tributan o se premia a los que blanquean.

No se habla de las obscenas ganancias anuales de los ya obscenos multimillonarios

Tampoco figuran en la charla popular los fraudes al Estado que no se investigan o no juzgan al culpable -conocido, pero no condenado- como la causa del ex presidente con el Correo.

. Tampoco se habla mucho de la feroz evasión fiscal de miles de millones de pesos de los popes de la economía argentina siendo uno de los países que más evaden impuestos del mundo y de América.

Poco y nada se dice de los 14 puertos privados llenos de beneficios fiscales y pocos controles de las exportaciones.

y pocos controles de las exportaciones. Y un largo etc.

Sin embargo, y tal como sucedió con la dictadura militar, ese falso concepto popular que acusa al pobre de la pobreza chocará con la realidad de un saqueo que ya está entre nosotros y que se profundizará con el nuevo acuerdo Milei-FMI.

Es que los castigos que tiene preparado el gobierno con sus aumentos de precios, desocupación y jubilaciones paupérrimas harán que esa batalla cultural en curso ponga los conceptos en su lugar.

No tardará mucho para que los múltiples conflictos dejen al descubierto la inconsistencia de un plan que desplaza a millones para favorecer a cientos y veremos que a este gobierno-más temprano que tarde-se le aplicara la inexorable ley del limón exprimido, por la cual se lo usa hoy y luego se lo tira a la basura.

Sucedió con la dictadura, con De la Rúa y otros gobiernos. Porque, como siempre, la realidad es más fuerte que cualquier error conceptual de Juan Pueblo.

Será entonces el momento de contar el daño infinito que nos infligió en cierre de empresas, fuga de capitales, población pauperizada, venta de tierras incendiadas y construir un plan de recuperación de todo lo que se pueda.

* Licenciado en Economía