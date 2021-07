Facundo Manes levanta al radicalismo en Juntos x el Cambio

La decisión de Facundo Manes empoderó notablemente a la UCR. Sumar un candidato competitivo en un territorio adverso abre la llama de la esperanza. Dentro de Juntos x el Cambio, cambia el rompecabezas del poder. Ya son varias las encuestas que ubican al neurólogo en la cima de intención de voto de la oposición. A eso hay que sumarle que es un perfil atractivo para el votante “progresista” disgustado.

Para comprender la trascendencia de este momento vale la pena hacer un pequeño repaso de las actuaciones radicales tras el regreso de la democracia. El bipartidismo con base en el clivaje peronismo – no peronismo tuvo al partido centenario como máximo exponente del segundo grupo hasta la década de 1990 donde comienza una crisis de representación de su electorado que va aumento con el paso de los años hasta llegar al lapidario 2001. Como muy bien analiza Juan Carlos Torre, el electorado del polo no peronista queda “huérfano de representación partidaria” siendo el radicalismo la principal víctima. Las evidencias son claras: la tradicional Lista 3 no superó en ningún caso el 10 % de los votos.

Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz lideran la intención de voto en Provincia de Buenos Aires

El siglo XXI dio origen al PRO, quien entendió perfectamente el mapa político argentino del momento. Primero en lo local y luego en su emancipación nacional se encargó de disputar y levantar al electorado “simpatizante” (siguiendo la lectura de Torre) no peronista. Esto lo hizo sumando a políticos tradicionales desencantados (peronistas y radicales) y sumando a los cuadros formados de las ONG que pidieron pista política.

El radicalismo simplemente observaba pasivamente hasta que llegó la Convención Radical de Gualeguaychú en 2015. Allí triunfó la mirada competitiva, de poder, sobre la retórica y nostálgica. Muchos entendimos (algunos más tarde - como quien escribe – y otros inmediatamente) que ahí se produjo un cambio extremadamente necesario para pensar nuevamente a la UCR como partido de poder.

Licencia a Facundo Manes el Consejo Asesor de Perfil

Tras perder las PASO presidenciales de ese año no quedó otra que acompañar con un crecimiento paulatino y progresivo. En este sentido es referencia y nodal la figura de Daniel Salvador, quien puso de pie y a caminar al radicalismo bonaerense. Los datos no me dejan mentir: aumento notorio de cantidad de intendentes, presencia de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Ya levantado y con fuerza ahora se pide pista para llegar a la cima. Gobernar estando a la altura de las circunstancias, tal como la sociedad alicaída lo exige. Y aquí figuras como Facundo Manes y Luis Otero encajan perfectamente en la senda de la modernización del partido que atiende las demandas de la gente. Compromiso y trayectoria es la base que respalda. El objetivo es que la ciudadanía se involucre y vuelva a creer en la política y la defensa del sistema republicano.

El efecto Manes

Las próximas elecciones pondrán a prueba estas palabras.