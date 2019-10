Debate Presidencial: con propuestas, Roberto Lavagna se desmarcó del show

Matías Tombolini*

El último debate presidencial encajó mejor para el show propuesto sobre todo por Macri. Roberto Lavagna no entró en ese juego, ni en la grieta ni en los eslóganes del resto de los candidatos. Resultó el único que ofreció propuestas y es el único que le puede ganar a Alberto Fernández en un balotaje.

En otros términos, se pudo escuchar a un Lavagna propositivo, conceptual. Ahí es donde radica la diferencia principal del candidato a presidente por Consenso Federal con respecto a los otros.

Su desafío en este debate y en el anterior fue empalmar el fondo (sus ideas) con la forma (el poco tiempo para explayarse). No obstante esa dificultad, y mientras Macri y Fernández se apoderaban del show de la grieta, Lavagna se animó a no menospreciar al electorado. Su discurso se sostuvo con propuestas y no con chicanas.

Roberto Lavagna llamó a la reflexión: “La paciencia de los pueblos tiene límites, no es infinita”, dijo, en referencia al conflicto que todavía afecta a Chile. “Errores que no se reconocen, son errores que se repiten”, agregó.

Ofreció propuestas en medio de la tormenta verbal del resto. Enfatizó en la necesidad del crecimiento económico como condición de la estabilidad no solo económica, sino también política, y arrojó todas las ideas que faltaron en los demás expositores.

Su propuesta principal fue la creación de un programa para generar 2 millones de nuevos puestos de trabajo en un periodo presidencial.

Además, formuló un replanteo del mapa productivo, potenciando a las economías regionales;una nueva ley de coparticipación federal;una conceptualización diferente del desarrollo social, no como reparto de planes sociales, sino como integración de los argentinos a través del trípode salud, educación y trabajo;y una solución al problema de la vivienda, a través de ajustar los créditos UVA por salarios y brindar créditos FONAVI a largo plazo.

Lavagna aprovechó su cierre para proponer otros tres acuerdos básicos: 1) que, quien gane las elecciones, no tenga la actitud de tomar (como viene ocurriendo) todo el poder para siempre; 2) que el diálogo se constituya como un componente crucial de la acción política; 3) que el crecimiento sostenido y la creación de trabajo sean las bases de un acuerdo de mínima de todas las fuerzas políticas.

Es el único que, además de ofrecer propuestas, puede apoyarse en el éxito de su gestión cuando fue ministro de Economía entre 2002 y 2005. El electorado sabe que Lavagna es capaz de levantar al país de la crisis, a través de su conocimiento, su experiencia y de su capacidad de armar consensos.

Las PASO dejaron en claro que Macri no tiene chanches de ganarle al kirchnerismo. La apuesta de Consenso Federal sigue siendo apelar a que votemos por convicción y no por temor. Roberto Lavagna es el único candidato que, de ser presidente, puede dar por terminada la grieta, pacificar al país y levantarlo de la crisis económica y social en la que estamos.

* Economista. Candidato a Jefe de Gobierno Porteño por Consenso Federal. @matiastombolini