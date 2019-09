La creación poética

por Patricia Nadia Gonzalez

El poeta es aquel que encuentra otra forma de nombrar las cosas, expresa sentimientos, sensaciones, emociones, es decir hace un trabajo con el lenguaje y una búsqueda en la cual trata de crear belleza a través de la palabra. Su pluma construye una espacialidad con su cuerpo al igual que el artista plástico con su pincel. Crea imágenes utilizando metáforas. Pinta un universo de sentimientos que habitan en el, confluyendo estos en una composición única, original cuyas palabras tienen las huellas más profundas del sentir del escritor. Como dice la filósofa y ensayista española, María Zambrano en su libro Filosofía y poesía, “El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en el gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro”. Así, al dar nombre y rostro expresa su subjetividad involucrando al lector en su universo más íntimo y despierta en él sentimientos y emociones, convirtiéndose de este modo, en el género literario más emotivo de todos. La poesía es en esencia pura emotividad.

Por su parte, el poeta chileno Vicente Huidobro, autoproclamado fundador del creacionismo, o movimiento creacionista, publicó en 1914, el manifiesto “Non serviam”, cuya traducción del latín es “no te serviré”, en donde declara que el poeta no debe imitar o reproducir la naturaleza, sino que debe crear nuevos mundos diferentes a través de sus poemas. Expone así, su rechazo al naturalismo en la poesía: “Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre natura; seré tu amo. Te servirás de mí; está bien. No quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montaña, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas”. De este modo, reafirma el poder creador del poeta a quien en su poema ‘Arte poética’ lo define como “un pequeño dios”, concepción que Huidobro tomó de un viejo poeta aimará quien le dijo: “ El poeta es un dios; no cantes a la lluvia, poeta, haz llover”. Se puede decir entonces que estos artistas de la palabra son quienes crean nuevos universos de sentidos que resuenan como ecos en el mundo de los lectores quienes se ven reflejados en la creación poética así como también en la elección que el poeta hace de las palabras, reside la ilusión de que esas palabras serán un espejo en donde los lectores puedan mirarse a sí mismos.

Retomando el poema de Huidobro ‘Arte poética’ se puede coincidir con él cuando dice: “Que el verso sea como una llave/ que abra mil puertas. / Una hoja cae; algo pasa volando; /cuando miren los ojos creado sea/ y el alma del oyente quede temblando. /Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; el adjetivo , cuando no da vida, mata. Siguiendo la idea de este reconocido escritor, te pido poeta que sigas creando tus montañas, tus ríos, tus mares, tu cielo y tus estrellas para abrir como una llave las mil puertas de la imaginación y los sentimientos de tu lector.

En su libro “Poesías alrededor de la noche”, Editorial De Los Cuatro Vientos, publicado recientemente, la autora encuentra otra forma de nombrar las cosas: los fenómenos emocionales, situaciones humanas, búsquedas de verdades profundas que hacen al quehacer del hombre en el universo. Se trata de haber hallado otras vías de nombrar, aristas desde las cuales se puede contemplar el fenómeno bajo un ángulo más esclarecedor.