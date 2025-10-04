Por qué es importante la clase obrera

Atenas – Hay un espectro que acecha a Occidente: el de una clase trabajadora cuya casa política ha sido embargada. Durante décadas, seducidas por los cantos de sirena de la “tercera vía” de Bill Clinton, Tony Blair y Gerhard Schröder, las fuerzas de centroizquierda abandonaron el lenguaje de la lucha de clases.

Pero en su prisa por volverse respetables y demostrar que eran gestores más eficientes y justos del capitalismo, dejaron de hablar de explotación y optaron por ignorar el antagonismo inherente –incluso la violencia– de la relación entre el capital y el trabajo. Eliminaron por completo del discurso político las palabras, los gestos, la forma de ser y las aspiraciones de los trabajadores. Y luego denigraron a sus antiguos electores calificándolos de “deplorables”.

Cuando la movilidad descendente y la indigencia se apoderan de grandes zonas rurales donde una clase trabajadora que antes se sentía orgullosa ahora se siente abandonada, y de las que los partidos establecidos apartan la mirada, cobra forma el anhelo de un nuevo proyecto de restauración de la dignidad, de una narrativa que enfrente a un “nosotros” colectivo contra un “ellos” poderoso. Hace una década, un narrador venenoso con un siglo de experiencia en llenar esos vacíos entró en escena: la extrema derecha xenófoba.

Los movimientos y líderes que los centristas tildaron torpemente de “populistas” no crearon este anhelo –simplemente lo explotaron con el cinismo de un monopolista experimentado que detecta un mercado sin explotar–. Desde los barrios obreros del sur del Pireo, a tiro de piedra de donde escribo estas líneas, hasta los antiguos suburbios “rojos” de París o Marsella, podemos ver cómo los bloques de votantes pasan de los partidos comunistas y socialdemócratas a los creados por los herederos políticos de Mussolini y Hitler. Al igual que sus antepasados, estos camaleones políticos se hacen pasar por abanderados de una clase obrera marginada. Mientras tanto, en Estados Unidos, los supremacistas blancos, los fundamentalistas cristianos, los señores tecnofeudales y los antiguos votantes demócratas ya hartos vibran juntos apasionadamente en una coalición que ha ganado dos veces la Casa Blanca.

La comparación que muchos están haciendo con el período de entreguerras puede llevarnos por mal camino si no tenemos cuidado, pero es pertinente. Y si bien la tendencia de la izquierda a tildar de fascistas a todos los oponentes conservadores o centristas es inexcusable, lo cierto es que el fascismo está ahora en el aire. ¿Cómo podría ser de otro modo? Cuando se abandonó a la clase trabajadora en todo Occidente, fue fácil devolverle la esperanza con la promesa de un renacimiento nacional basado en una Edad de Oro ficticia.

Una vez mordido el anzuelo, el siguiente paso fue desviar su ira de las fuerzas socioeconómicas que los habían llevado a la pobreza hacia una conspiración nebulosa: los “globalistas”, el “Estado profundo” o algún complot dirigido por George Soros para “reemplazarlos” en su propia tierra. Aprovechando el impulso de la pasión así inspirada, los políticos de ultraderecha comienzan a apuntar contra las élites liberales, los banqueros, los extranjeros ricos en el extranjero y los extranjeros miserables en casa, personas que pueden ser retratadas como usurpadores de la Edad de Oro y obstáculos para el renacimiento nacional.

Entonces (y solo entonces) llega la desestimación de la lucha de clases, descartando la representación política de los intereses económicos de la clase obrera. La ira contra los propietarios estadounidenses que cierran su fábrica local y la trasladan por completo a Vietnam se redirige contra los trabajadores chinos. La furia contra el banco que ejecutó la hipoteca de la casa familiar se convierte en odio hacia los abogados judíos, los médicos musulmanes y los jornaleros mexicanos. Cualquiera que les recuerde que el capital se acumula devorando, desplazando y finalmente deshaciéndose del trabajo de personas como ellos es tratado como un traidor a la patria.

En la década de 2020, al igual que en la década de 1920, la ultraderecha surgió a raíz de este proceso. No ocurrió de la noche a la mañana. El proceso de pérdida de las clases trabajadoras, inicialmente hacia la desesperanza y finalmente hacia la mentalidad fascista, comenzó con el fin de Bretton Woods en 1971. ¿Pero qué fue lo que desencadenó la transformación de la extrema derecha de un movimiento de protesta dentro de la política conservadora a una fuerza autónoma que toma el poder, derriba descaradamente las instituciones liberales burguesas y se embarca en un proyecto de aniquilación del “bolchevismo cultural”, un término muy querido por Joseph Goebbels?

Se destacan dos acontecimientos. En primer lugar, la crisis financiera global de 2008, el momento 1929 de nuestra generación, llevó a los centristas en el poder a imponer una dura austeridad a la clase trabajadora, al tiempo que extendían la solidaridad “socialista”, patrocinada por el Estado, a las grandes empresas. En segundo lugar, al igual que en las décadas de 1920 y 1930, los centristas y los conservadores no fascistas temían y detestaban más a la izquierda democrática que a la derecha autoritaria.

La lección para la izquierda es dolorosamente clara. Centrarse exclusivamente en la identidad –en la raza y el género– mientras se ignora la realidad material de la clase social es un error estratégico catastrófico. Es desarmarse frente a un enemigo que ha convertido en arma la misma historia a la que renunciaron los partidos de centroizquierda.

La tarea consiste en integrar las luchas vitales contra el racismo y el patriarcado en una crítica renovada y contundente del poder de clase. Debemos recuperar el vocabulario de la solidaridad y la explotación, demostrando que el verdadero enemigo del trabajador no es el inmigrante, sino el rentista, el señor tecnofeudal, el empleador monopsonista y el financiero que trata su futuro como un derivado especulativo. Los nuevos líderes, como el candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani, deben ayudar a encontrar una síntesis que aborde a la persona en su totalidad.

La alternativa es seguir siendo espectadores de nuestra propia tragedia política, viendo cómo los olvidados de la izquierda son llevados a luchar en una fantasía derechista de pureza nacional. La clase trabajadora importa. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.

* Exministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.

Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org