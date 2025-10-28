Sin reyes no hay barones

ATENAS – Francia, el Reino Unido, Estados Unidos e incluso Alemania se encuentran en una situación fiscal precaria, con crecientes obligaciones en pensiones, programas de bienestar social y gasto militar que los políticos no se atreven a reducir ni financiar mediante impuestos más altos. Algunos concluyen que la democracia no puede generar prudencia fiscal porque no se puede persuadir al pueblo para que viva dentro de sus posibilidades. Pero existe una explicación alternativa: la causa de nuestros problemas fiscales es que no vivimos en democracias, sino bajo un gobierno oligárquico con elecciones periódicas.

Las elecciones libres y justas permiten a las personas con tiempo libre y dinero acceder a cargos públicos, lo cual es muy diferente a acceder al poder. Una vez elegidas, la independencia del banco central les niega el control sobre la política monetaria, mientras que los presupuestos ya sobrecargados y el temor a los vigilantes de los bonos limitan su capacidad en el ámbito fiscal. ¿Es de extrañar que las personas con talento den la espalda a una carrera política, en lugar de observar con impotencia las fuerzas que escapan a su control?.

Mientras tanto, el poder extorsivo se ejerce en otros lugares. En Francia, el último epicentro de las dificultades fiscales, la riqueza de las 500 familias más ricas se ha disparado del 6% de la renta nacional en 1996 al 42% en 2024. Algo similar ha ocurrido en el resto de Europa, incluyendo Alemania e incluso los paraísos fiscales nórdicos.

Casi nada de este aumento de la fortuna de los ricos puede atribuirse razonablemente a su creciente productividad o a su excepcional espíritu emprendedor. Los principales impulsores de la concentración de la riqueza son la reducción secular de los salarios reales por hora y la caída de grandes segmentos de la población en la precariedad; nuevos esquemas que permiten a las grandes empresas extraer valor del Estado de una manera que degrada los servicios públicos y amplifica las futuras obligaciones de los gobiernos; y nuevas oportunidades de evasión fiscal para quienes poseen recursos considerables.

Mientras los dueños del capital explotan los recursos laborales y estatales con una eficiencia nunca vista en las décadas de 1950 y 1960, también escatiman en sus primas de seguro: los impuestos que permiten al Estado apaciguar a los descontentos y salvaguardar los derechos de propiedad. Además, los Estados los rescatan cuando sus apuestas fracasan, les pagan tarifas exorbitantes por servicios privatizados que empeoran constantemente y mantienen cárteles de servicios públicos que antes eran públicos y que merman aún más los ingresos disponibles de la mayoría de las personas mediante el aumento desmesurado de los precios.

Con el apoyo público descontrolado, los políticos gobernantes responden acumulando pasivos de bienestar social y pensiones sin financiación sobre Estados cada vez más empobrecidos. Cuando los mercados de bonos inevitablemente se descontrolan, los medios de comunicación inundan las ondas con advertencias de una inminente crisis de deuda, a menudo mostrando imágenes antiguas de manifestantes griegos amotinados contra el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos. "Todos deben apretarse el cinturón", es el mensaje, "para no convertirnos en otra Grecia".

Solo que, cuando dicen "todos", no lo dicen en serio. Aunque pocos se atreven a cuestionar abiertamente la justificación ética de gravar más a los superricos, en cuanto surgen propuestas de impuestos sobre el patrimonio, los oligarcas esgrimen un argumento aparentemente irresistible: si nos gravan, huiremos a Dubái, Mónaco, quizás incluso a Marte. Al considerar axiomático que esto sería malo, los políticos gobernantes ceden y descartan los impuestos sobre el patrimonio.

En medio de esta guerra de clases unilateral, los gobiernos se sienten cada vez más presionados entre los nerviosos mercados de bonos y los populistas que hacen todo tipo de promesas mientras avivan el sentimiento nacionalista y buscan chivos expiatorios convenientes, desde mujeres solteras con gatos y personas trans hasta musulmanes, judíos y refugiados desesperados.

Una vez en el gobierno, los populistas xenófobos desarrollan amnesia selectiva, olvidando su promesa de cuidar de las multitudes que sufren. Invocando los permanentes problemas fiscales del gobierno, adoptan los mismos recortes austeros que provocaron el descontento, el cual explotaron para llegar al poder. Recortan la seguridad social. Sermonean a los sobregravados, explotados, mal pagados y desatendidos sobre su deber patriótico de aguantar. Y, por supuesto, ninguna de estas austeridades promueve el objetivo declarado de consolidación fiscal, ya que ofrecen recortes de impuestos a quienes han convertido la evasión fiscal en un deporte olímpico.

Para mantener a sus bases agitadas y de su lado, escenifican escenas viles de crueldad brutal hacia los chivos expiatorios elegidos, una parodia del autoritarismo medieval con reminiscencias del militarismo, el patriarcado y la divina providencia. Con el liberalismo viciado como la libertad de las élites para robar a la mayoría, la promesa absolutista de "Un Pueblo, Un Partido, Un Líder" se convierte en su piedra de toque ideológica.

La gente de bien, indignada con esta representación de un pasado atroz, llena las calles en respuesta, proclamando "No a los Reyes". Pero si bien es alentador ver a tantos negándose a aceptar la toma de poder del Gran Líder, es difícil ser optimista.

Al escuchar los elevados discursos humanistas y leer los encendidos editoriales en apoyo del movimiento No Kings, lo que llama la atención es la falta de introspección sobre lo que impulsó a Donald Trump a la Casa Blanca: la imprudencia de los barones demócratas que, en asociación con los Reagan y los Bush, manipularon el sistema durante medio siglo, empobreciendo al Estado, marginando a los trabajadores y sometiendo a generaciones enteras a vidas de inseguridad persistente.

¿Qué pasaría si, por algún milagro, los centristas volvieran al gobierno? A juzgar por el historial de los demócratas tradicionales en EE. UU., del presidente Emmanuel Macron en Francia y del primer ministro Keir Starmer en el Reino Unido, a las masas descontentas se les volverá a decir que deben aceptar la desvinculación de sus pensiones del índice de precios al consumidor, o que los recortes en las prestaciones por discapacidad son esenciales para contrarrestar la ociosidad y la pereza.

Centrar la atención en el Rey y librar a los barones de toda responsabilidad no impedirá que Trump y sus secuaces acumulen poderes feudales. La ilusión del hombre fuerte que lo arreglará todo no puede disiparse reviviendo la ilusión de que la oligarquía ofrece a la población opciones democráticas. El Rey estará a salvo mientras los barones permanezcan indiscutibles.