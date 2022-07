Sinergia para la construcción de marca

Según la RAE (Real Academia Española) la definición de sinergia es: acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Por ejemplo, el cuerpo humano no puede funcionar sin el corazón, en un motor cada cilindro, cada válvula, cada bujía, complementan y hacen efectivo su funcionamiento, hasta unos de los elementos más vitales para el humano como el agua sin hidrógeno y oxígeno no es nada. Podemos aplicar lo mismo a la comunicación publicitaria, para una construcción de marca no podemos dejar todo el peso en los hombros de un solo sistema de medios.

La innovación en la tecnología ha logrado que la radio y la TV, que entre los dos soplan 135 y 96 velitas respectivamente, tengan una completa sinergia en redes sociales y el mundo digital. Mirando un programa de TV puedo escanear un QR y descargar una app de contenidos on demand o hasta sacar una tarjeta de crédito en el acto.

Si hacemos memoria, el código QR hace pocos años era desconocido y complicado, hoy no me imagino comprando nada sin escanear un QR. Las marcas han logrado capitalizar este nuevo hábito para lograr interacción con los consumidores en todos los sistemas de comunicación.

Branding

La vía pública podemos decir que es la mejor amiga del dispositivo mobile. Está comprobado que el vínculo entre este dispositivo y los formatos OOH (Out of Home) son eficaces actuando en conjunto. Es el formato predilecto por las billeteras virtuales, plataformas de contenido y criptos, las búsquedas se incrementan cercano a un cartel o transiluminado, se potencian las descargas de apps y con el impacto que este sistema genera se logra branding y recordación.

La radio en estado líquido se derrama por una gran variedad de dispositivos y su consumo se abre a donde y cuando quieras. Hoy la radio también es audiovisual, las marcas que necesitan awareness ven una luz en el camino para lograr construcción de marca a bajo costo por contacto, con la posibilidad de mostrar producto, marca y generar interacción con los usuarios.

Hasta el cine genera conversación en Twitter con películas que están a meses de su estreno y si nos metemos con el mundo del arte, los NFT (tokens no fungible) convirtiéndose en una forma de comprar y vender obras de arte digitales, ganan cada vez más popularidad entre las marcas, Pepsi en los Billboard Music Awards creó NFT durante la ceremonia, de nuevo, la sinergia haciendo efecto.

La construcción de marca no es una isla, se logra con puentes de continuidad y con un mix de medios eficiente donde la publicidad se abre camino. Ningún medio por sí solo puede empujar la gran roca del awareness y lo más importante para este camino es el trabajo en equipo, la sinergia natural entre medio-agencia-anunciante, un tridente clave para la comunicación publicitaria.

*Natalia Ripp, Directora de Medios Grupo SC.