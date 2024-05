Un pacto para la libertad

Habiendo transcurrido el primer semestre desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza, encabezada por el Presidente Javier Milei, considero que es oportuno poner sobre la mesa nuestros logros, objetivos a futuro y plantear qué otras alternativas de acción tenemos para elegir desde la clase política, cómo revertir la situación crítica en la que se encuentra nuestro país.

Para empezar, hagamos memoria de aquellas cuestiones que logramos llevar a los hechos. Durante toda la campaña presidencial, Milei hizo hincapié en un objetivo innegociable, que es el equilibrio fiscal, ya que sin eso, no se podría revertir la escalada inflacionaria que venimos sufriendo y que nos ha empobrecido a todos los argentinos durante años. En este sentido, nos encontramos trabajando incansablemente y los resultados están a la vista, ya que no sólo se ha logrado el objetivo del déficit cero, sino que las cuentas han sido superavitarias. Como consecuencia de ello, podemos observar una caída de la tasa de inflación, mes a mes, desde que comenzó nuestro gobierno, llegando a tasas mensuales inferiores a las obtenidas en la pésima gestión al frente del Ministerio de Economía, de Sergio Massa.

Desde el día 1 este espacio transversalizado por las ideas liberales, llevó a cabo las medidas necesarias para revertir los errores cometidos durante los gobiernos anteriores e impulsó una serie de reformas estructurales para modificar toda la administración estatal.

En un principio, muchos se preguntaban por la gobernabilidad libertaria, un objetivo que tenía un camino de ida con barreras vinculadas a la representación federal con los gobernadores. Para esto era necesaria una intensa tarea de negociaciones, con participación de las provincias y los funcionarios de bloques dialoguistas. También trabajamos en el mejoramiento del proyecto de la “Ley Bases" y la reforma fiscal, haciendo que aquellos elementos que deseamos llevar a cabo desde LLA, sean más factibles de implementarse en este contexto político, económico y social. Construimos, desde lo general a lo particular con diversos sectores de la política, que comprenden la crisis actual y desean un cambio transversal en la actualidad del país, obteniendo una gran proeza, la aprobación de la Ley Bases en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Hasta ahora, desde que asumí mi rol como Diputado de la Nación, me he encontrado con dos tipos de acciones. Las primeras son de boicot, entorpecimiento y repudio ante los intentos de La Libertad Avanza de trabajar para instalar un cambio real y duradero en todo el territorio nacional. Estas respuestas violentas y ofensivas, son propias de una casta que no quiere reconocer lo mal que le está haciendo a nuestra sociedad y prefiere seguir beneficiándose a sí misma, a costa de los compatriotas que salen a trabajar todos los días para salir adelante de una vez por todas. Un sector que opera para mantener estos privilegios son los movimientos sociales, los verdaderos gerentes de la pobreza, que profundizan la vulnerabilidad de los que menos tienen a través de su extorsión para beneficio propio. También son los responsables del robo de fondos del Estado con la creación de comedores truchos, entorpeciendo el camino de nuestro país hacia la senda de crecimiento.

Pero, en segundo lugar, hallamos en la política argentina actores que no se nutren de la decadencia del país ni buscan derribar a nuestro gobierno. Al contrario, se trata de una mayoría que sueña con un país distinto donde “el que las hace, las paga” y es con esas personas que tenemos que construir la Argentina próspera que nos merecemos. En línea con esto, hace aproximadamente dos semanas presentamos el proyecto de ley “Bien Restituido”. Tiene como objetivo establecer la correcta custodia, administración, reutilización social y destino de los bienes objeto de medidas cautelares y decomiso en causas penales de competencia de la justicia federal. En pocas palabras, se busca la restitución de bienes decomisados ante una gran multiplicidad de crímenes que van desde el narcotráfico hasta la corrupción. Este texto fue impulsado por la Fundación Líbera, y trabajado en conjunto con el diputado Ramiro Gutiérrez de Unión por la Patria y apoyado por otros diputados, tales como Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) y Pamela Calletti (Innovación Federal). Esta propuesta también estuvo acompañada por representantes de bloques como Unión Cívica Radical, PRO y por supuesto La Libertad Avanza.

Por último, es necesario entender que todas estas medidas disruptivas, están enfocadas en eliminar intermediarios de la política, cajas negras, gerentes de la pobreza y mafias que se benefician con la presencia del Estado. Financiadas con el esfuerzo y el trabajo de los argentinos. Tanto la “Ley Bases”, la reforma fiscal, como el Pacto de Mayo son la muestra de que queremos cumplir nuestro compromiso. Además, existen sectores en la Honorable Cámara de Senadores que se oponen a la concreción de ambas metas. Es a ellos que me gustaría preguntarles: ¿Prefieren seguir como hasta ahora? ¿Creen que aplicando las mismas recetas llegaremos a resultados diferentes?