Una campaña presidencial llena de dudas y con las redes sociales como protagonistas

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, expresó Cristina Fernández de Kirchner a principios de diciembre, a través de un vivo en sus redes sociales luego de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Una decisión apresurada que sorprendió a propios y extraños: la actual vicepresidenta de la Nación decidió bajarse en medio del “operativo clamor” que se había comenzado a gestar para proponerla como principal candidata a presidenta. Con Cristina fuera de la cancha, ¿Cómo hará el oficialismo para ser competitivo en esta elección presidencial? Una pregunta que tiene más dudas que certezas. Lo único cierto es que el Frente de Todos no tiene a nivel nacional un candidato con un caudal de votos propios similar al que tiene actualmente la ex presidenta.

Algunos confían en la estrategia de que Cristina le dé la “bendición” a un dirigente, lo acompañe durante toda la campaña y le pida a sus seguidores que lo voten. ¿Por qué los votantes volverían a elegir a un candidato puesto a “dedo” si una vez que llega al poder no logra los resultados esperados ni toma las decisiones que creían que iba a tomar? La vicepresidenta ya realizó esta jugada en el 2019. Si bien ella se presentó como la compañera de fórmula, eligió a Alberto Fernández como el candidato principal de la lista, decisión que le alcanzó para ganar la elección en primera vuelta, pero, cuando llegaron al gobierno, comenzaron las internas con el actual presidente. Incluso, desde el kirchnerismo no ocultan su malestar ante algunas medidas y hasta hablan de estar “decepcionados” con la gestión que viene realizando el jefe de Estado. Por eso, es poco probable que esta estrategia resulte exitosa en los próximos comicios.

Asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2019.

Otro dato para considerar es que en más de una ocasión se la ha escuchado hablar a la ex presidenta de sus 12 años y medio de gobierno. Un recurso al que apela en cada acto que encabeza. Esta estrategia discursiva tiene buena llegada dentro de su núcleo duro de votantes, pero deja afuera al electorado más alejado de la política y, por sobre todas las cosas, a los jóvenes, un sector clave para ganar la próxima elección. Los nuevos votantes no vivieron plenamente los doce años de gobierno kirchnerista y la gran mayoría recuerda el gobierno de Mauricio Macri como un fracaso. Esta es la principal razón de por qué dirigentes como Javier Milei, que se presentan ante la sociedad como “la nueva política”, tiene gran aceptación en este sector. Frente a esto, uno de los grandes desafíos que tiene el peronismo es “volver a enamorar” a los jóvenes. Para eso tiene que abandonar las prácticas de la “vieja política” y dejar de hablarles de logros de un pasado del cual ellos no tienen recuerdos.

Sin diálogo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner acordaron el temario de las extraordinarias mediante intermediarios

Los adolescentes no leen diarios de papel, no escuchan la radio ni miran televisión. Una de las mejores maneras de captar su atención son las redes sociales. Hoy no se puede pensar una campaña electoral sin tener en cuenta las nuevas tecnologías a la hora de comunicar. Y dentro de las redes sociales, TikTok es la que concentra a un gran número de jóvenes: se basa en videos cortos donde se mezcla el humor, la creatividad y el dinamismo. No es casualidad que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haya decidido abrirse una cuenta hace menos de un mes. Dentro de esta red social, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich corren con ventaja debido a que hace tiempo que la utilizan y están bien posicionados.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los precandidatos presidenciales que mejor manejo realizan de TikTok.

Mientras en la oposición el foco está puesto en resolver la interna y ver cuántos serán finalmente los precandidatos que competirán, en el Frente de Todos, la atención está en cuál será la decisión de Cristina de cara a los próximos comicios. De confirmar su “renunciamiento”, ¿Bendecirá a algún candidato o se mantendrá al margen de la contienda electoral y será solo una espectadora?

El correr de los días se encargará de respondernos estos interrogantes. La única certeza que existe es que la campaña ya empezó y vamos rumbo a una de las elecciones presidenciales más reñidas y apasionantes de los últimos años.