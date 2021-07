Carlos Heller: "Pensé que Massa era más de derecha; pero tenemos muchos puntos de acuerdo"

—¿Fuiste vos el de la idea de la ley del aporte solidario o fue Máximo Kirchner?

—Máximo propuso la idea original. Ahí la empezamos a trabajar y la trabajamos juntos. Yo tuve la carga de la elaboración de los datos y de una cantidad de cuestiones. Es un proyecto del espacio nuestro.

—¿Te generó alguna enemistad con amigos y colegas?

—Enemistad no.

—¿Alguna queja?

—Queja sí, pero no perdí ningún amigo.

—¿Cuál es la ideología económica de Máximo?

—No puedo ser vocero de Máximo Kirchner porque no estaría bien. Charlo bastante con él por mi rol de presidente de la Comisión de Presupuesto. También charlo muchísimo con Sergio Massa. Tengo muchísimas coincidencias en muchísimas cosas, muchas más de las que los dos pensábamos que teníamos antes de empezar a tratarnos.

—¿Sería correcto decir que el presidente del bloque es más parecido al papá que a la mamá?

—No sé cuál era la diferencia entre el papá y la mamá en términos económicos.

—La mamá distribuyó un porcentaje mayor del producto bruto. Aumentó el gasto público.

—Pensaban lo mismo.

—¿Néstor Kirchner hubiera hecho lo mismo?

—Son momentos distintos. No creo que haya diferencias.

—¿Te lo imaginabas más a la derecha a Sergio Massa?

—Sí.

—Y al mismo tiempo parece tener muy buena relación con Máximo Kirchner.

—Sí.

—¿El periodismo ve mal? ¿En el fondo las diferencias no existen?

—Lo que no entienden es que integramos una coalición. Es un espacio que reconoce matices. Si no, integraríamos un partido. El arte de las coaliciones es la capacidad de resolver las discrepancias, no su eliminación. El modelo del Frente Amplio uruguayo sobrevivió años. Había fuerzas en minoría y planteaban sus discrepancias. No me asusta no pensar igual que todos los que formamos parte del espacio. Al revés, es una virtud.

—¿Cuál es la diferencia en los matices económicos entre Sergio Massa, vos y Máximo Kirchner?

—Me resulta difícil contestarlo en los términos que planteás. Todos los proyectos de ley que entraron fueron aprobados. En todos trabajamos juntos para construir las mayorías que no tenemos para aprobarlos. No sé dónde están esas diferencias, porque hemos encontrado los acuerdos necesarios.