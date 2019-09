Para Massa, la batalla de los K contra los medios "es una etapa superada"

Sergio Massa cree que la batalla épica del kirchnerismo contra los medios de comunicación es "una etapa superada" y que "los políticos necesitan de los medios". Al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos aseguró que, en un eventual gobierno de Alberto Fernández, "todos vamos a poner lo mejor para que a la Argentina le vaya bien".

A continuación, un fragmento de la entrevista:

—Hablemos de medios. Cuando sucediste a Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete viniste a PERFIL, que era discriminado absolutamente con la pauta oficial...

—Puse la primera publicidad oficial en PERFIL.

—Corregiste esa situación. Cuando hablás hoy con Alberto Fernández estos temas, ¿percibís alguna autocrítica?

—Sí, pero desde hace mucho. No es algo de ahora. La realidad se impone en la construcción de relatos, y los medios son un puente. En una época era el balcón el medio para hablar con la gente. Pero en esta era de los mass media y las redes, con la comunicación digital moderna, los políticos necesitan de los medios. Creo que además es una posibilidad de trabajar un mensaje propio, el que uno quiere y de responder a esa intermediación con la sociedad. Todos aprendimos. Yo mismo veía una nota y me enojaba. Ahora ya no me pasa.

—¿No habrá un regreso de Sergio Szpolski o “6,7,8”?

—Espero que Sergio Szpolski termine preso por evasión tributaria.

—¿Se aprendió que eso no sirve?

—Como dice Alberto, a 6,7,8 no lo invitaban porque lo insultaban. Me parece que es una etapa superada.

—¿Hay algún riesgo de que la relación con Alberto Fernández y Clarín se vea afectada por las heridas que dejó el enfrentamiento del kirchnerismo con el grupo?

—En la lógica de que el 11 de diciembre lo que empieza es la Argentina del encuentro en la que cada uno tiene que poner su parte, no creo que eso suceda.

—¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido?

—Todos vamos a poner lo mejor para que a la Argentina le vaya bien. No hay margen para andar tirando del mantel, porque todo lo que había en la mesa Macri lo arrojó al piso. Tirar del mantel es desnudar la mesa.

—Daniel Vila estuvo en la primera fila de la presentación de “Sinceramente”. Pocos días después, vos sellaste el acuerdo con el kirchnerismo. Tienen una relación pública, de mucha amistad.

—Soy amigo de Daniel Vila desde hace 25 años. Cuando me hice amigo ni siquiera sabía bien a qué se dedicaba.

—Fueron vecinos de carpa en Pinamar...

—Sí, es una amistad que arrancó porque teníamos carpa uno al lado del otro y empezamos a jugar al truco. Como le pasa a cualquiera en un balneario. Ellos eran “los mendocinos” y nosotros “los de Tigre”. Un día, yo tenía que viajar a Mendoza y le avisé. Resultó que cuando llegué a Mendoza, los mendocinos eran los dueños de la radio, del canal, así nació el vínculo.

—¿Esa primera fila preanunció tu acuerdo con el kirchnerismo?

—No. Me enteré con todos los demás. Estaba en Entre Ríos, en la ruta acompañando al Ruso Daniel Koch, que era candidato a intendente de Nogoyá. Ibamos a Paraná, a una cena con Gustavo Bordet. Estábamos de campaña. Ibamos en la ruta y no había señal, había muy poquita señal. En ese momento, Malena me manda un “¿viste esto?”, seguido de una imagen que, como había poca señal, no se podía abrir. Entonces, al pasar por la rotonda de entrada a una ciudad, le dije a Koch que entrase, así podía recibir el mensaje completo. Y muchos más...

—Debía estar pasando algo.

—Sabía que pasaba algo y no lo podía ver. Hubiese sido más lógico en realidad que agarrara el teléfono y llamara por línea. Pero no lo hice. Entramos a la ciudad y me empezaron a bajar las imágenes y el video. Y entonces, me salió naturalmente, le puse un whatsapp que decía: “Dani ¿qué haces ahí?”, que no me contestó hasta la noche, cuando ya estábamos en el hotel y cenaba con el diputado Raúl Pérez.

—¿Qué te contestó?

—Que en un país normal el dueño de un medio de comunicación iba a la presentación del libro de una ex presidenta. Que si de verdad creíamos en una Argentina sin grieta estaba bien que fuera.

D.S.