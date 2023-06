Atropelló y mató a una mujer, rompió una barrera de peaje y denunció el falso robo de su auto

Un hombre de 41 años fue detenido luego de que este domingo atropellara y matara a una mujer de 34 años en el Acceso Oeste y huyera del lugar, para luego denunciar al 911 el supuesto robo de su vehículo. Cuando los efectivos se acercaron a su domicilio, finalmente el hombre reconoció lo que había hecho y los investigadores encontraron el auto en su casa. Este jueves declarará un testigo que vio el momento en el que el hombre atropelló a Melina Paola Pizarro.

El accidente fue cerca de las 4.30 de la madrugada en el kilómetro 20,44 a la altura de la localidad bonaerense de El Palomar, sentido a Luján. El hombre atropelló a la mujer con su Chevrolet Corsa y se fue del lugar sin prestarle asistencia. En la escena del hecho, los peritos hallaron un protector de espejo retrovisor externo de color gris.

Minutos después, al pasar por el peaje de Barcala, donde rompió la barrera para no detenerse., Las cámaras de la autopista detectaron que el auto tenía el capot abollado y el parabrisas roto.

Un rato más tarde, ya desde su casa de Ituzaingó, el hombre, un mecánico identificado como Carlos Ali Naser, llamó al 911 y denunció el supuesto robo del Chevrolet: “En Ciudadela me robaron el auto, venía de un cumpleaños, frené en un semáforo y dos ladrones en moto me apuntaron y me robaron el auto; ahora ya estoy en mi casa, de Ituzaingó”.

La falsa denuncia se cayó cuando los investigadores policiales se apersonaron en su casa. Ali Naser se retractó y reconoció que fue él quien tuvo el accidente de tránsito que derivó en la muerte de la mujer y señaló que el auto estaba escondido en el garage.

Fuentes de la investigación revelaron a Primer Plano Online que el imputado señaló en su testimonio que había salido de un cumpleaños en Lugano y que viajaba rumbo a su casa acompañado de su mujer y de su pequeño hijo (5), que tenía broncoespasmos e iba tosiendo en el asiento trasero del auto.

"Mi señora lo asistió y lo miró, porque venía durmiendo en el asiento trasero, y cuando vuelve a mirar para adelante me gritó 'guarda'. Ahí yo veo una figura negra que venía del lado derecho hacia a mí, se cruzó delante mío y la embestí. Frené, pero la frenada no fue suficiente para evitar el impacto", confesó.

"Con el ruido del golpe y los vidrios que saltaron mi hijo se despertó llorando y mi señora me dijo que frene. En ese momento me volví ciego, no se que pasó, lo único que yo quería es que mi hijo llegara a mi casa. Mi hijo me preguntó que pasaba y yo le contesté que había sido un perro, pero yo no quería frenar y mostrarle que había pasado", agregó.

El fiscal Matías Rappazzo quedó a cargo de la investigación, que lo indagó por el delito de “homicidio culposo agravado”, por conducir imprudentemente y por haber huido del lugar.

Con respecto a la mujer, que murió en el acto, tenía 34 años y era madre de tres chicos. Según los primeros resultados de la autopsia, la víctima sufrió de un paro cardiorrespiratorio traumático, “secundario a shock hipovolémico y shock medular por politraumatismo”. No hubo “momentos de agonía”.

