Asaltaron y golpearon al periodista Adrián Ventura: "El golpe fue fatal. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima"

El periodista Adrián Ventura este sábado por la mañana sufrió un violento robo en el barrio porteño de Retiro mientras circulaba en bicicleta. “El golpe fue fatal. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, contó él mismo este domingo por la mañana.

Ventura, quien se desempeña en el canal TN, fue asaltado en Ramón Castillo al 700, cerca de las 8, cuando repentinamente una moto, con dos ladrones, se le puso a la par.

En ese momento, y sin detenerse, uno de los delincuentes lo empujó y lo tiró con violencia al asfalto por lo que sufrió contusiones y raspaduras, con el fin de sustraer su bicicleta.

El robo ocurrió a seis cuadras de la Comisaría Vecinal 1A, donde, más tarde, Ventura realizó la denuncia.

La bronca de Ventura tras el robo

Durante la mañana de este domingo, el conductor de TN y Radio Mitre decidió exponer lo que le pasó al aire y dijo que todo sucedió en cuestión de segundos: “De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle. Me golpeé muy mal”.

Y en seguida agregó: “¿Sabes qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”.

Pese a que no sufrió ninguna lesión de gravedad, debió ser atendido por los médicos. “Me pasé toda la tarde en el sanatorio, por suerte no me fracturé nada. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, sostuvo.

Por el momento, la policía no recuperó su bicicleta.