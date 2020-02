"Nos agarraron los policías, pero ganamos igual": las fuertes frases de los audios de los rugbiers

Noticias Relacionadas El abogado defensor de los rugbiers detenidos apeló la prisión preventiva

La causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa suma cada día más detalles de cómo fue la trágica madrugada del 18 de enero, en la que un grupo de jóvenes lo golpeó hasta la muerte. En las últimas horas se conocieron una serie de nuevos audios de WhatsApp, en los que se constatan las transcripciones que habían trascendido días atrás.

Allí, uno de los rugbiers detenidos le cuenta a otros amigos que estaban llegando a Villa Gesell que habían tenido una pelea, que los echaron del boliche y festejó con la frase: “Ganamos igual”. “Nos sacaron todos los patovicas, los re cagamos a palos mal. Nos agarraron a todos del cuello y nos sacaron a todos para afuera. Nos agarraron todos los policías pero bueno, ganamos igual”, dice Blas Cinalli.

Luego, en otro de los audios entre el grupo, después del crimen y antes de ir a comer una hamburguesa al local de comidas rápidas en el que se los vio esa madrugada, Cinalli dice: “Ey, posta posta, estamos yendo al Mc Donald’s. Ahora vamos para el centro a ver qué onda capaz que lo cruzamos”, esto último, se estima, sería en referencia a Fernando.

Los rugbiers, ante la Justicia: "No sabemos por qué estamos acá. Somos inocentes"

En el día de ayer ya se habían conocido otros mensajes que Blas Cinalli había enviado a un amigo, en el que cuenta el estado en el que quedó Fernando después de la golpiza. “Dos convulsionaron, uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo al Mc Donald's a ver qué pasa", cuenta. En el mensaje siguiente, el joven dice: "Amigo, flasheamos, matamos a uno".

De la cuenta de WhatsApp de Cinalli se extrajeron además mensajes de texto que indican que presuntamente estaban organizando una "previa" en la playa para recibir a los amigos que estaban por llegar a Villa Gesell.

En uno de los primeros audios que se enviaron al grupo después del asesinato de Fernando, Lucas Pertossi dice: “Amigos estoy acá cerca de dónde está el pibe y están todavía a los gritos, está la policía... llamaron a la ambulancia... caducó". Allí quedaría evidenciado que ya estaban al tanto que Fernando Báez Sosa había muerto tras la golpiza.

Fue a raíz de estos diálogos que la fiscal dictaminó que “claramente, se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los restantes integrantes del grupo que está ahí cerca del 'pibe'” y que “caducó'”.

Los rugbiers, tras el crimen de Fernando: "Amigo, flasheamos, matamos a uno"

El 19 de febrero, un día después de cumplirse un mes del asesinato, los ocho rugbiers fueron trasladados a la fiscalía de Villa Gesell donde fueron indagados por segunda vez con la nueva imputación en la que son considerados “coautores” del homicidio, con el doble agravante de la alevosía, y el concurso premeditado de dos o más personas y las lesiones sufridas por los amigos de la víctima.

De esta forma, la fiscal consideró que los ocho jóvenes tienen la misma situación e imputación en el crimen, luego de que en principio acusara a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores y a Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli como partícipes necesarios.

Los dos primeros en presentarse ante la fiscal fueron Thomsen y Ciro Pertossi, quienes se negaron a declarar formalmente también ante el juez. "No sabemos por qué estamos acá. Somos inocentes. Con esta fiscal no vamos a declarar", habrían dicho los jóvenes. No obstante, según publicó Télam, sí le hicieron cuestionamientos respecto a la instrucción y a la anterior indagatoria del 19 de enero pasado, al día siguiente de ser detenidos.

Hugo Tomei, abogado defensor de los acusados, que permanecen detenidos en la Unidad Penal 6 de Dolores, presentó la apelación a favor de ellos. Entre los argumentos planteados por la defensa, están la nulidad sobre una testimonial, una rueda de reconocimiento y las indagatorias iniciales a los rugbiers del 19 de enero cuando fueron detenidos.

A.G./ CP