Brutal femicidio en Salta: detuvieron a la pareja de una mujer que sufrió más de 40 heridas de arma blanca

Una mujer de 55 fue brutalmente asesinada en su propia casa tras recibir más de 40 heridas con un machete o arma blanca. El hecho ocurrió en el pasaje Oscar Gallegos, en la localidad salteña de La Silleta. El principal sospechoso por el crimen es su pareja, quien quedó detenido con prisión preventiva.

La víctima, identificada como Viviana Vilte, fue asesinada durante la madrugada del pasado viernes en el interior de su vivienda ubicada en un pueblo histórico de Salta, con poco más de 2.000 habitantes. El principal sospechado por el femicidio que estremeció a la provincia es José Luis G., su pareja.

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Según indicó Clarín, a través de fuentes oficiales, el episodio se desencadenó alrededor de las 2.30 de la madrugada del viernes, cuando el servicio de emergencias del 911 recibió un llamado del hijo de la víctima, quien advirtió que había escuchado sonidos compatibles con violencia doméstica dentro de la vivienda.

De forma extraoficial trascendió que la noche del crimen se había visto a la víctima, apodada "Quica", junto a su pareja y un grupo de varias personas escuchando música y compartiendo bebidas alcohólicas. En este contexto, una vez que se retiraron las visitas, se habría desatado una fuerte discusión entre la pareja que derivó en el brutal ataque.

"No se escucharon gritos porque la música estaba muy alta", indicaron algunos de los vecinos de la víctima según el medio El Tribuno y detallaron: "No nos extrañó lo de la música porque Quica organizaba juntadas casi todos los fines de semana".

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Fuentes policiales señalaron que, una vez en la vivienda, se encontraron con el sospechoso cubierto de sangre mientras sostenía a la víctima entre sus brazos y pedía ayuda entre lágrimas. Acto seguido, los servicios médicos constataron el fallecimiento de la mujer y se procedió a la inmediata detención del hombre.

Según la autopsia preliminar, la víctima de 55 años recibió más de 40 heridas cortopunzantes provocadas por un arma blanca afilada de gran tamaño, lo que permitió estimar que podría haberse tratado de un cuchillo tipo carnicero o un machete corto.

"La víctima recibió más de 40 heridas con un cuchillo de grandes dimensiones, que terminaron con su vida, en un contexto de absoluta violencia e indefensión", explicó en diálogo con la prensa la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien quedó a cargo de la investigación y calificó el hecho como un femicidio "brutal".

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José Luis G., pareja de la víctima, fue imputado por homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, por mediar violencia de género y por ensañamiento, motivo por el que quedó detenido con prisión preventiva. En la audiencia preliminar realizada este sábado, el imputado se negó a declarar.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a efectivos de la UGAP del Departamento de Investigaciones, quienes se encargaron de realizar las pericias en el lugar del crimen.

AS./ EM