A dos meses del femicidio de Agostina Vega, realizaron nuevas pericias en la casa de Barrelier

A dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue abusada y asesinada en Córdoba el 23 de mayo pasado, la Justicia realizó una pericia en la casa de Claudio Barrelier, el hombre señalado como el autor material del crimen. La inspección, considerada clave por las fuentes del caso, contó con la participación de los abogados defensores y los querellantes.

Agostina desapareció en la madrugada del 23 de mayo de 2026. Según la investigación, ingresó a la vivienda del principal acusado, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, según registraron las cámaras de seguridad de la zona. Nunca salió y, tras una intensa semana de búsqueda, su cuerpo fue hallado descuartizado en un predio de la localidad de Ampliación Ferreyra.

Caso Agostina Vega: “El sospechoso no colaboró para encontrarla”, dijo el fiscal

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Según informaron los investigadores, este jueves se llevó a cabo un recorrido visual en el domicilio para determinar si puede haber más implicados en el femicidio de la joven. Actualmente la causa tiene cuatro acusados: Barrelier, señalado como el presunto femicida; y Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, señalados por supuestamente ayudarlo a "encubrir" el crimen.

En la propiedad, donde se cree que habría sido asesinada Agostina, vivían varias personas. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, esa noche habría estado allí Palmero, pareja del sospechoso, la hija de ambos y otra mujer que residía en el lugar. Más tarde habría llegado el marido de esa mujer y un hombre que estaba de visita. Fassetta, amigo de Barrelier y quien también vivía en la casa, al parecer no se hallaba allí.

La casa de Claudio Barrelier en Barrio Cofico, luegar en el que se cree que asesinaron a Agostina.

El nuevo recorrido duró alrededor de media hora y además de los abogados de los acusados, estuvo presente Carlos Nayi, asesor legal de Melisa Heredia, mamá de la víctima. “El abuso sexual sucedió en la primera habitación, el lugar donde pernoctaba Fassetta”, sostuvo el letrado ante los medios al referirse a cómo habría ocurrido el femicidio.

“Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina, fue realmente catastrófico”, puntualizó. Por otro lado, agregó que una de las personas “advirtió cambios, cuestiones sospechosas y guardó silencio”, y que además tuvo otras acciones.

“Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria”, afirmó al asegurar que las nuevas medidas ordenadas por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, no modifican la situación procesal de los imputados.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los primeros tres detenidos por el femicidio de Agostina.

Por su parte, el defensor del amigo del empleado municipal de 33 años, Eduardo Allende, también se refirió a la nueva pericia: "Es una casa mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Barrelier o la familia eran acumuladores porque hay una gran cantidad de cosas".

"Hay bicicletas, partes de motores, electrodomésticos", detalló el abogado. En esa línea, consideró que "cualquier grito se podría haber escuchado" porque la casa "parece más larga" pero en realidad es "muy corta" la distancia entre los sectores. "El baño, donde teóricamente habría sucedido todo, es minúsculo”, sostuvo.

Esta última frase de Allende tiene que ver con las pruebas de luminol, que detectaron restos de sangre en esa parte de la casa, lo que sugiere que el cuerpo de la chica pudo haber sido desmembrado allí. Finalmente, expuso que esperará el análisis que realizará la Fiscalía sobre la recorrida: “Las habitaciones son hiper chiquitas y la terraza también", cerró.

El femicidio de Agostina Vega

La noche del 23 de mayo de 2026, Agostina, de 14 años, salió de su casa, se tomó un remis y se dirigió a la vivienda de Barrelier. Según se determinó le había dicho a sus amigas y al chofer del auto que iba a encontrarse con el amigo de su madre para "prepararle una sorpresa" a ella. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso cerca de las 22.30, pero nunca detectaron su salida.

La hipótesis principal sostiene que el hombre, fanático de Instituto de Córdoba, la habría abusado y asesinado en la vivienda. La autopsia concluyó que la adolescente murió por asfixia mecánica por estrangulamiento, y los investigadores ubican el crimen entre esa noche y las primeras horas del 24 de mayo.

Tras el asesinato, el acusado habría trasladado sus restos en bolsas en un auto negro que le pidió prestado a Andreani, su expareja y productora del bar "Wachitas", para descartarlos en un descampado. Luego de ser detenido, fue imputado por "homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género".

La acusación menciona que Fassetta, Andreani y Palmero no participaron del crimen pero sí habrían colaborado en maniobras posteriores para ocultarlo. La única que no fue detenida de forma preventiva es la actual pareja de Barrelier, quien espera que se defina su situación procesal.

FP