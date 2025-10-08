El ex policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado este miércoles a 21 años de prisión por el crimen de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años que murió de un balazo en la localidad de Wilde, en julio de 2024, cuando el agente realizó una serie de disparos a cuatro ladrones que intentaron robarle la moto.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, que también dispuso una inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos, por su condición de integrante de la fuerza de seguridad provincial.

La jueza María Angélica Sayago del Castillo leyó la sentencia dos semanas después de que un jurado popular declarara culpable a García Tonzo por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, contra Bastián; y tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso en la legítima defensa, por los disparos efectuados contra los delincuentes que se habían dado a la fuga.

Caso Bastián Escalante: solicitaron hasta 35 años para el policía que mató al niño y su defensor pidió que lo juzguen por otro delito

Durante los alegatos, el defensor del ex oficial pidió que se lo juzgara por el "homicidio culposo" del pequeño, en los términos que prevé el artículo 84 del Código Penal -que tiene una pena máxima de 5 años de prisión-, al considerar que el exceso en legítima defensa ya abarcaba el asesinato de Bastián. Esta petición, generó que la sentencia se demore una semana.

Por su parte, la fiscal Mariela Montero había solicitado 25 años de prisión y la abogada Luz Santos Morón, representante legal de la Comisión Provincial por la Memoria -una de las partes querellantes-, pidió sentencia de 33 años y 4 meses de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En tanto, Matías Morla, abogado de la familia Escalante Montoya, había pedido 35 años de prisión. Tras conocerse el veredicto, el letrado valoró la decisión judicial y se refirió al establecimiento penitenciario en el que el ex policía podría cumplir la pena.

“Estamos satisfechos con la condena. Junto con la Fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, aseguró Morla.

Durante el juicio, la mamá del niño, Johanna Montoya, declaró que "no vio armas" en poder de los presuntos asaltantes y afirmó que los balazos provinieron del agente. Sobre el accionar del ex oficial, la fiscal Montero señaló que el imputado "hizo disparos innecesarios" y actuó con "máxima imprudencia" en un lugar donde a esa hora había muchos civiles.

El caso Bastián Escalante

El crimen que conmovió a la ciudad de Wilde, en el partido de Avellaneda, ocurrió el 10 de julio de 2024, cuando Bastián salía de jugar al fútbol y andaba en bicicleta junto a su mamá. Llegaron hasta la esquina de la calle Caxaraville y Rondeau, donde García Tonzo fue a buscar a su hijo de 19 años a la salida del colegio y fue sorprendido por cuatro ladrones.

Tres de los delincuentes eran menores de edad y quisieron robarle la moto. El entonces oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaba de franco y vestido de civil, dio la voz de alto y exhibió su arma. Los asaltantes salieron corriendo pero él los persiguió y realizó al menos 12 detonaciones.

Cuando llegaron a la calle Caxaraville se encontraron de frente con Johana y Bastián, por lo que la mujer abrazó a su hijo para protegerlo pero uno de los disparos ingresó por su espalda, a la altura de su omóplato, y salió por el cuello. El nene fue trasladado de urgencia por una patrulla hacia una Unidad de Pronta Atención y luego hasta el Hospital Perón, donde finalmente murió.

“Antes de doblar la esquina, él se quejó, me dijo: ‘Ma...’. Y cuando terminó de decirme eso se desvaneció y cayó al piso. No podía hablar. Cuando me doy cuenta tenía un disparo en el cuello, que traté de presionarle porque le salía mucha sangre”, contó la mujer en llanto durante el proceso.

En tanto, haciendo uso de sus últimas palabras antes de la sentencia, García Tonzo pidió disculpas: “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo”.

FP/MU