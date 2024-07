Caso Loan: allanaron la casa del exabogado de Laudelina Peña, acusado de extorsión

A 42 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a Gendarmería realizaron este jueves un allanamiento en la casa de José Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña acusado por extorsión, donde le incautaron dos celulares.

Las autoridades llegaron con un grupo de detectives al domicilio del letrado y le secuestraron sus teléfonos celulares, además de informarle de los cargos por los que está siendo investigado. Los dispositivos fueron hallados poco después de descubrir otros celulares quemados, los cuales son propiedad de la enfermera de la detenida María Victoria Caillava. De esa manera, todos los aparatos serán analizados por los peritos correspondientes.

Encontraron al chico que confundieron con Loan Peña en Chubut: su padre se presentó en la Justicia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque no hay información oficial, se espera saber si la Justicia Federal solicita la detención de Codazzi, como pidió la querella. En ese sentido, tanto Laudelina como su hija Macarena lo acusaron de haberlas sobornado y amenazado para imponer la hipótesis del accidente. Según la declaración inicial de la tía ante la Justicia, el niño de 5 años había sido atropellado y luego enterrado por Carlos Pérez y la exfuncionaria.

"Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", afirmó Macarena en una entrevista con C5N.

Sobre el presunto chantaje del abogado, agregó: "Decían que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

La dueña de los celulares quemados negó que haya ocultado pruebas

Alicia Axson, la enfermera que atendió a Caillava la noche que desapareció Loan, negó este miércoles que haya desechado dos teléfonos para ocultar pruebas, a la par que ratificó que no tiene "ningún vínculo" con la exfuncionaria municipal de 9 de Julio.

En ese sentido, Axson confirmó que los teléfonos hallados en la basura por la Gendarmería eran suyos: "Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos". "No tengo nada que ocultar, que los periten tranquilos. No los tiré para descartar pruebas. Me sorprende todo este operativo en la puerta de mi casa", aseguró.

Durante su declaración, María Victoria Caillava apuntó contra Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña: "Lo único raro que vi en ese almuerzo, es que no habló en toda la mesa".

En declaraciones a TN, la enfermera confió que "uno de los teléfonos tenía la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente".

Además, reiteró que no tiene "ninguna relación" con Caillava, quien está detenida por la desaparición de Loan, al igual que su esposo, Carlos Pérez. "Estoy tranquila porque no tengo nada que ocultar. Todo lo que sabía lo dije ante la Justicia. No tengo vínculo con Caillava", sostuvo.

La mujer vive frente al cuartel de Bomberos de 9 de Julio, donde en la noche del miércoles se llevó a cabo un operativo luego de la denuncia de un vecino, quien había encontrado los celulares descartados.

Trasladaron al comisario Walter Maciel al penal de Marcos Paz

En tanto, esta tarde trasladaron al excomisario Walter Maciel, imputado por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El oficial había ampliado este miércoles su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya.

Sumado a esto, la magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al policía retirado Francisco Méndez, también detenido en la causa.

Caso Loan: la Justicia reinstaló el secreto de sumario tras la declaración de Maciel

El pasado lunes, Maciel fue trasladado de penal tras denunciar amenazas por la desaparición de Loan. Fue su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien confirmó que su cliente fue enviado a otra cárcel, pero no dio detalles del lugar.

"Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. El pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad”, detalló el letrado.

Durante su declaración, Walter Maciel afirmó que su detención “es injusta” y puso la lupa sobre los familiares de Loan.

La medida tuvo lugar después de que el viernes haya declarado durante más de siete horas frente a la jueza Pozzer Penzo en el Juzgado Federal de Goya. En ese sentido, Pierri dio algunos detalles sobre su indagatoria: "Para nosotros mintieron todos, sobre todo su círculo íntimo, hasta sus familiares. Maciel declaró durante 7 horas y 15 minutos, más una reunión previa de dos horas. Le dio el detalle pormenorizado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con las actuaciones”.

“Respondió más de 105 preguntas, dio citas que la jueza en este momento está evacuando, algunas fueron las diligencias de ayer. La jueza visitó a la abuela ayer para corroborar una serie de datos que tienen que ver con la declaración de Maciel", continuó.

Caso Loan: luego de la declaración de Laudelina, detuvieron a un ex policía que tendría vínculos con el comisario Maciel

También se refirió al hallazgo del botín plantado: "Maciel le advirtió al fiscal Castillo que Laudelina y Macarena mentían y le pidió la detención a las 48 horas de la desaparición de Loan, a partir del episodio de la zapatilla. Aclaró el episodio de la zapatilla, fue claro sobre quién sacó la zapatilla de la tierra. Dijo que fue la tía de Loan y lo que hizo Maciel fue entregársela al fiscal. La sorpresa es que Laudelina dijo que la zapatilla era de Loan aún envuelta en tierra e irreconocible".

"El único que buscaba la verdad era Maciel y lo pusieron preso. Y hoy la única que está investigando verdaderamente es la jueza y está siendo investigada. Es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo", manifestó Pierri.

Loan Danilo Peña, de 5 años, fue visto por última vez el pasado 13 de junio.

“Hasta ahora se han corroborado dos declaraciones de Maciel muy contundentes. Yo creo que en las próximas horas se va a tener un resultado más cierto de lo que pasó y lo que puede estar pasando”, expresó.

"No cabe ninguna duda de que alguien quería que Maciel no esté en la investigación. Evidentemente molestaba a la investigación, no tengo ninguna duda. Había una visión de que Maciel era el problema de todos los males", concluyó el letrado sobre la detención de su cliente.

mb / ds