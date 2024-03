Cómo fue el impactante crimen del prefecto que repartía verduras en Villa Fiorito para llegar a fin de mes

Un sujeto fue arrestado este martes, señalado por su presunta participación en el asesinato de un oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina, cometido en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, en el sur del Conurbano. La víctima se preparaba para celebrar esta semana un nuevo aniversario de casados con su mujer, con quien compartía un emprendimiento de venta y distribución de verduras en el vecindario para afrontar los gastos de la familia. Este lunes la mujer se disponía a realizar el reparto, pero el hombre decidió hacerse cargo de la tarea y fue brutalmente abordado cinco delincuentes que intentaron sustraerle el vehículo con el que transportaba la mercadería.

Tras una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron identificar a uno de los sospechosos, Lucas Matías Pogonza, quien fue hallado en una zona conocida como "Villa La Cava", de Fiorito, partido de Lomas de Zamora, y puesto a la disposición de la Justicia.

Entretanto, la policía prosigue con la búsqueda de otros sospechosos aparentemente implicados en el crimen, apodados "Tarta" y "Pulguita".

Carlos Loira se trasladaba en su camioneta Renault Duster cuando fue interceptado este lunes por los delincuentes, quienes se desplazaban en un automóvil Chevrolet Corsa gris.

En la intersección de Mario Bravo y Bucarest los sujetos se bajaron del vehículo, le apuntaron a la víctima, y el prefecto intentó huir en su rodado, pero no pudo hacerlo ya que le dispararon en varias oportunidades y una de las balas impactó en el abdomen.

Loira murió como consecuencia de los balazos recibidos, mientras que los agresores escaparon sin concretar el robo.

La fiscal Carla Furingo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación preliminar.

Quién era Carlos Loira

La esposa de la víctima, Sonia, dialogó con TN y recapituló la escalofriante secuencia anterior y posterior al crimen. Ella y la víctima tenían previsto celebrar un nuevo aniversario de casados, sin imaginar que Loira, a los 49 años y padre de dos hijos, sería asesinado en Villa Fiorito por un grupo de delincuentes que intentaron robarle su vehículo.

Sonia y Carlos compartían un pequeño emprendimiento de venta y distribución de verduras en el vecindario para cubrir los gastos de la familia y llegar a fin de mes más holgadamente.

Si bien este lunes la mujer tenía previsto realizar el reparto, Loira se terminó encargando de la tarea y a las pocas cuadras fue sorprendido por los malhechores, que intentaron apropiarse de la camioneta utilizada para cargar la mercadería y todo terminó en un atroz homicidio.

“Me dijo ‘bajate de la camioneta, voy yo’. Él venía de trabajar y antes de salir me dijo: ‘¿No me vas a dar un beso?’. En el alboroto le doy un beso, se va y a los cinco minutos me llamaron”, explicó la mujer, entrevistada en TN.

A propósito del dramático momento del crimen, la mujer recordó que se acercó al lugar para auxiliar a su pareja, quien se encontraba "malherido" y fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención de Lomas de Zamora, donde constataron su deceso.

"Me llamó una mujer desesperada, me dice: ‘Vení, por favor, que le quisieron robar a tu esposo. Está tirado en la calle. Vení, vení’ (...) Ya cuando fuimos lo vimos muy malherido, no venía la ambulancia y decidimos levantarlo porque yo ya no quería esperar más. Le hablaba, le di respiración, lo levantamos como pudimos entre todos. Lo puse en mi regazo y nos fuimos al UPA”, consignó Sonia.

Al recordar a su esposo, Sonia lo describió como “un policía de ley que amaba su trabajo” y remarcó que “vivía para la Prefectura”.

Carlos Loira era el papá de dos hijos, uno de ellos un menor de edad que tras enterarse de la triste noticia quedó "destrozado", según el impactante testimonio de su mamá Sonia.

“Lo primero que me dijo fue que no lo disfrutó a su papá”, ilustró Sonia acerca del adolescente. “Está destrozado, no tiene consuelo ni sabe cómo seguir”, explicó la viuda.

También circularon emotivos mensajes dedicados al prefecto en redes sociales. “Justicia hermano. Te voy a extrañar el resto de mi vida. No puedo creerlo. Que fácil que se seca la sangre de un servidor de la Patria. Espero que descanses en paz”, expresó Rubén Alfredo Silva, ex compañero Carlos Loira.

