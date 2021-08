Convivió seis meses con el cadáver de su madre para seguir cobrando su jubilación: quedó detenida

Una mujer de 54 años de Lincoln, Arkansas, Estados Unidos fue arrestada luego de conservar el cadáver de su madre y recibir el dinero por discapacidad del seguro social que se depositaba en la cuenta de la difunta durante seis meses.

Se trata de Geanee Pike, hija de Gloria, de 72 años, quien antes de fallecer padecía cáncer de mama en fase 4. El hermano de la difunta, George Maness, que vive junto al domicilio de Pike, había reportado el pasado 21 de julio la desaparición de su familiar y reveló que no la había visto desde agosto del 2020.

Por su parte, Geanee explicó que su madre no estaba desaparecida, sino que estaba con una amiga, cuyo nombre no sabía, así como tampoco pudo decir dónde estaban. Pike se negó a que la policía registrase su casa y aseguró que no tenía acceso a las cuentas bancarias ni a las tarjetas de crédito de su madre

Sin embargo, cuando se registró la cuenta bancaria de Gloria, las autoridades encontraron una transacción del 27 de julio de 2021 en el Dollar General en Lincoln. Luego, al ver las imágenes de las cámaras de seguridad del local y notaron a Geanee usando la tarjeta de su progenitora.

El allanamiento en la casa de Geanee

En consecuencia, el tribunal emitió una orden de registro de domicilio de la mujer y, durante el allanamiento, ocurrido este lunes 2 de agosto, los efectivos encontraron el cuerpo momificado de Gloria en la sala de estar, envuelto en un diario del 2020 y ropa de cama.

De acuerdo con las autoridades, la vivienda de Pike se encontraba en "condiciones de vida deplorables", sin agua corriente y con baldes con heces humanas y orina distribuidos por toda la casa.

La explicación de la mujer fue que su madre había muerto por causas naturales hacia finales de 2020, pero que ella no lo denunció y decidió encubrirlo.

La mujer fue acusada de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera, y en la actualidad se encuentra arrestada en el centro de detención del condado de Washington, sin derecho a fianza. Hasta el momento no se pronunció sobre los cargos.

