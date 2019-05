Crimen de Lola Chomnalez: "El Cachila" irá a juicio y piden la pena máxima

La causa que investiga la muerte de Lola Chomnalez —la joven de 15 años que fue asesinada en el balneario de Barra de Valizas, Uruguay, en diciembre de 2014— parece haberse reactivado y encauzarse hacia una sentencia. El único detenido por el crimen, Angel Moreira Marín, irá a juicio por ser considerado por la Justicia como coautor del crimen de la menor y piden la pena máxima de 30 años.

El artesano y cuidacoches de 33 años, apodado "El Cachila", ya estuvo detenido por el caso en 2015: en esa oportunidad fue interrogado y sus declaraciones mostraron algunas contradicciones. En esa ocasión, el hombre reconoció haberse encontrado a la joven en el camino y admitió haberla visto desvanecida, pero negó haber participado del crimen.

Si bien en un primer momento se pensó que podía tener alguna implicancia en el crimen, el cotejo de ADN que le realizaron dio negativo con el de los rastros de sangre encontrados en una toalla dentro de la mochila de la víctima, por lo que luego fue liberado. Cuatro años y medio más tarde, la investigación no había avanzado en encontrar a los responsables.

Caso Lola Chomnalez: hay un detenido y se reactiva la causa

La justicia uruguaya recibió semanas atrás una investigación paralela que les presentaron Adriana y Diego Chomnalez, los padres de Lola, quienes les entregaron un informe elaborado por peritos argentinos que analizaron toda la prueba que hay en el expediente, con la intención de buscar el esclarecimiento del crimen.

En la madrugada de este miércoles 22 de mayo, la jueza determinó que Moreira Marín vaya a juicio, y está acusado formalmente por la fiscalía, y la magistrada de "coautor" del crimen de Lola Chomnalez. En la muerte de la joven habrían participado "dos o más personas", y el móvil se trataría de un intento de abuso sexual. Así se determinó luego de la nueva declaración de "El Cachila" del pasado lunes 20 de mayo: allí el acusado confirmó el relato que dio en su primera indagatoria cuatro años atrás y aportó detalles de lo sucedido.

El testimonio. “Me pecheé con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces”, contó Moreira Marín y dijo además que "se cruzaron" y él "le ofreció una estampita". según consignó Clarín.

"Le dije 'Hola miga, te ofrezco una estampita', y ella preguntó qué era eso y se lo mostré", declaró. De acuerdo a su reconstrucción, Lola comenzó a sentirse mal, y él la acompañó hasta el bosque donde se sentó junto a ella abajo de un árbol y le tomó el pulso. "Yo le pregunté qué tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas. Yo le tomé el pulso y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo", sostuvo.

Lola Chomnalez tenía 15 años. Había viajado con su madrina a Uruguay el 27 de diciembre de 2014, y fue asesinada cuando salió a caminar por la playa del balneario Barra de Valizas.

Tras la nueva indagatoria, el fiscal del caso Jorge Vaz explicó a Télam que en la declaración también participó una perito semióloga. Entre otras cosas, la perito logró determinar que el sospechoso, cuando hablaba de cosas que no le generaban preocupación tenia un lenguaje no-verbal cómodo y cuando se le preguntaron cosas relativas al homicidio "tenia gestos restrictivos, hacia ademanes, y movimientos corporales. Eso complicó su situación", explicó el fiscal.

La hipótesis de la Justicia es que fueron dos o más personas quienes sorprendieron a la joven mientras realizaba una caminata en la zona de Aguas Dulces, la llevaron hacia la zona del médano, intentaron abusar sexualmente de ella, la joven se resistió y luego la mataron.

El caso. Lola, de 15 años, había llegado a la playa de Valizas en horas de la tarde del sábado 27 de diciembre de 2014 para pasar unos días de vacaciones junto a su madrina, el esposo de la mujer y su hijo, que tienen casa en la zona. Al día siguiente salió a caminar y se le perdió el rastro, hasta que, luego de 48 horas, su cuerpo fue encontrado semienterrado a unos 200 metros de la playa, llegando al balneario vecino de Aguas Dulces.

La autopsia determinó que la joven murió por asfixia por sofocación, y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo. Desde ese entonces una decena de sospechosos fueron detenidos y luego liberados en la investigación del asesinato, y se siguió el rastro de varias pistas que luego fueron descartadas.

Entre ellas, la sospecha incluyó a la familia con quien había viajado a Uruguay, por lo que fue sometido a un estudio de ADN el hijastro de 14 años de la madrina de Lola que estaba con ellos en Valizas, aunque ese estudio también dio negativo.

A.G./F.F.