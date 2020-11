Acusan a un futbolista del club Los Andes de violar a una jugadora de hockey

Un futbolista de 19 años, que integraba el equipo de la Reserva del club Los Andes, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue acusado de haber abusado sexualmente, junto a un amigo, de una jugadora de hockey de Temperley.

María Delia Recalde, la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora, pidió este domingo la detención de los dos acusados y los imputó por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

La víctima, también de 19 años, dio detalles del ataque sexual que sufrió en su cuenta de Instagram, donde además publicó las fotos de los supuestos abusadores. "El día 1 de noviembre a las 4 de la mañana en la casa de S. O. (un colectivero de 27 años que trabaja en la Línea 278), en la calle El Zorzal 2920 entre Salta y Los Eucaliptus, me abusaron sexualmente. Me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos sin mi consentimiento, no me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo me forzaron aún más", reveló la joven, cuya identidad se preserva.

La víctima publicó una foto de las heridas que sufrió durante el ataque.

"Nunca pasó por sus cabezas frenar lo que estaban haciendo, a pesar de que me negaba. Llegado el momento en que S. O. me estaba penetrando, intenté forjar para poder escapar, pero él me forzó aún más. Mientras, A. T. (N. de R.: el futbolista de Los Andes) estaba al lado esperando su turno. Lograron su cometido y, luego, S.O. me dijo que me retiré de su domicilio, estuve sola en Salta y El Zorzal sin poder reaccionar, detalló.

La Corte confirmó el fallo contra Alexis Zárate y quedó preso

La víctima hizo la denuncia ese mismo día y contó que poco después fue amenazada por allegados a los acusados. "Este infierno no terminó acá, estoy recibiendo amenazas de parte de la novia de S.O. Además, la familia de A.T. niega que él estuvo en su domicilio. Lo hago público a pesar de todas las cosas que me genera para que se haga justicia, ojalá cada persona pueda aportar su granito de arena y difundir", señaló.

Según fuentes judiciales, los dos acusados declararon ante la fiscal Recalde, pero dijeron que mantuvieron una “relación consentida”.

El comunicado del club Los Andes

Enterados de la acusación, el club Los Andes emitió este martes un comunicado de prensa en el que no solo repudió el ataque sexual, sino que además anunció que el futbolista fue desvinculado del plantel profesional.

"En menos de 24 de haber tomado conocimiento del hecho, la Comisión Directiva comunica la desvinculación definitiva del futbolista, entendiendo que la violencia, en general, y la de género, en particular, son palabras y prácticas que decidimos erradicar de los espacios de nuestra institución para preservar los derechos de todas y todos. Estamos a entera disposición de la víctima y su familia, con la cual nos mantenemos en diálogo y preservando su intimidad continuaremos acompañando el camino hacia la justicia", señala el parte difundido a la prensa.

#Institucional La Comisión Directiva instrumentó a través de la @CalaDdhh la aplicación del #ProtocoloContraLaViolencia por los sucesos de público conocimiento sobre la denuncia por abuso sexual realizada hacia un jugador de Reserva de nuestro club 👉 https://t.co/sD7Mn4elqu pic.twitter.com/OTbA0YIMCP — Club Los Andes (@clublosandes) November 3, 2020

Desde el club también señalaron que el joven de 19 años se incorporó al plantel de reserva en febrero pasado, en "libertad de acción".

La víctima, por su parte, también anunció en sus redes sociales que este martes participó de una movilización en reclamo de Justicia: "Comenzamos a las 17.30 en la esquina de Pasco y Salta, en Temperley. La marcha va a ser hasta la comisaría y las casas de los dos violadores. Está de más decir que necesito el apoyo de todos; no quiero que puedan caminar tranquilos".

LN