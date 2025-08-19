Detuvieron a un tercer sospechoso por el asesinato de Pablo Mieres, empleado de la UNLP

Un hombre de 35 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Elvira, acusado de ser coautor del crimen de Pablo Mieres, trabajador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en junio. Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso fue identificado como Jonatan David Perunetti, con antecedentes penales y múltiples ingresos al sistema penitenciario.

La detención se concretó en la zona de 117 entre 91 y 92 por agentes de la DDI La Plata, en el marco de una orden del Juzgado de Garantías N°2 a cargo de Eduardo Silva Pelossi, a pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic (UFI N°3).

Según la investigación, Perunetti fue señalado como segundo autor del homicidio gracias a nuevas pruebas. Al igual que el primer detenido, Nicolás Damián Arévalo, se encontraba en situación de calle y dejó de frecuentar sus lugares habituales después del crimen.

El detenido acumula un extenso prontuario por delitos como hurto, robo, usurpación, daño, violación de domicilio, tentativa de robo y violencia familiar. Además, registra pasos por la Unidad Penal 36 de Magdalena.

El tercer implicado en la causa es Ronaldo Alexis Irala Duarte, paraguayo de 26 años, arrestado el 7 de agosto.

Un caso que estremeció a la comunidad universitaria

El asesinato de Pablo Mieres, ocurrido el 17 de junio, conmocionó a La Plata. El cuerpo del empleado universitario fue hallado en su departamento de calle 115 entre 46 y 47: estaba desnudo, maniatado, con signos de violencia y un trapo en la boca. La puerta de la vivienda estaba semiabierta y faltaban pertenencias como un televisor, un piano eléctrico, una guitarra y un celular.

Mieres era secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y trabajaba también en el Banco de Prótesis del Hospital San Martín, lo que generó un fuerte impacto en la comunidad académica y de salud.

El fiscal Petit Bosnic analiza ahora pericias genéticas y papilares, y no descarta que haya más personas involucradas. Si se ratifican las imputaciones de homicidio doblemente agravado (criminis causa y alevosía) en concurso con robo, los acusados podrían enfrentar la pena de prisión perpetua.

DCQ/ML