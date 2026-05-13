El Gobierno nacional decidió ampliar "Tribuna Segura", programa que vigila el acceso y garantiza la seguridad en los estadios de fútbol, y desde este miércoles le restringirá el ingreso a las personas inscriptas en registros de deudores alimentarios. La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; ya regía en algunas provincias y ahora se incorporó al sistema de control de todo el país.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 429/2026, publicada en el Boletín Oficial (BO), y modifica la normativa previa que estaba vigente desde 2017. Hasta la fecha, "Tribuna Segura" alcanzaba a quienes tuvieran antecedentes de hechos violentos en el contexto de eventos deportivos y contravenciones vinculadas a diferentes espectáculos.

Duro fallo: prohibieron salir del país a un padre que debe alimentos y veraneaba en Punta del Este

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Se podrá restringir la concurrencia a toda persona que se encontrare imputada, procesada o condenada, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 (prevención de violencia en espectáculos deportivos) y sus modificatorias", señala el texto firmado por Monteoliva. Por medio de la publicación, se añadieron a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Sobre el registro, el inciso H de la resolución menciona que "si existiera a su respecto una medida judicial o administrativa que estipulare la restricción de ingreso a estadios deportivos por encontrarse inscripto" en el mismo, la medida restrictiva "se mantendrá mientras continúe vigente la situación que le dio origen", es decir, hasta que la persona cancele la deuda o llegue a un acuerdo de pago.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas. Desde hoy (por el miércoles 13), junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incorporamos a los deudores alimentarios al programa Tribuna Segura y no van a poder entrar más a ver un partido de fútbol. El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras”, expresó la titular de la cartera de Seguridad en un video que compartió en la red X.

Cómo funciona y a quiénes alcanza

La resolución indica que no podrán entrar a los estadios las personas imputadas por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el evento. Tampoco podrán ingresar aquellos involucrados en cualquier actuación contravencional en el marco de un espectáculo futbolístico, durante o después de la disputa del encuentro, también en concentraciones, entrenamientos o traslados de los equipos.

También formarán parte de la nómina quienes hayan tenido conductas violentas en estos eventos o hayan dificultado su normal desenvolvimiento; y aquellos que hayan realizado prácticas violentas en su traslado desde o hacia un estadio, que hayan alterado el orden público o utilizado servicios de transporte de pasajeros no registrados o habilitados por la autoridad competente.

Caption

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, el objetivo del programa es reforzar los mecanismos de prevención de la violencia en el fútbol y mejorar los accesos a un estadio al unificar una base de datos a nivel nacional.

Con la nueva disposición, el sistema pasa a integrar bases de datos de la mayoría de las provincias argentinas, entre ellas Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En CABA hay más de 13 mil inscriptos

Mediante un convenio entre el área que conduce Monteoliva y los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gabino Tapia y Horacio Giménez, respectivamente, la base del Registro de Alimentantes Morosos porteño se incorporó a "Tribuna Segura". Según datos oficiales, en ese padrón figuran más de 13 mil inscriptos.

Esta medida implica cambios en el esquema de control. Hasta hoy, la detección de los deudores se hacía en un segundo cordón de seguridad, causando varias demoras. "A partir de ahora, la integración de sistemas y la articulación institucional permitirán agilizar los ingresos y optimizar los controles", indicaron desde el Gobierno porteño.

"Si bien la implementación de controles sobre deudores alimentarios en espectáculos deportivos y recitales comenzó hace más de un año, este convenio le dará una escala inédita y una capacidad operativa sin precedentes", añadieron al mencionar que desde ahora el programa tendrá una cobertura más amplia.

Y concluyeron: "Quien incumple con una obligación tan básica como garantizar alimentos no puede permanecer ajeno a las consecuencias legales. Con esta decisión, la Ciudad profundiza una política pública orientada a fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias y a colocar en el centro el interés superior de chicos y adolescentes".

FP cp