Superclásico cordobés: así será el megaoperativo de seguridad en el Kempes

Con la expectativa puesta en una nueva edición del clásico cordobés, las autoridades provinciales y municipales delinearon el operativo de seguridad que acompañará el choque entre Talleres y Belgrano. El encuentro, válido por la fecha 11 de la Liga Profesional, se jugará este domingo a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Más de un millar de efectivos participarán del dispositivo, que incluye Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Tribuna Segura, seguridad privada y equipos de control de diferentes organismos. Además, se dispuso la presencia de seis ambulancias, dos carpas sanitarias y 35 rescatistas.

Adidas presentó la Trionda: cuánto cuesta la nueva pelota del Mundial

Una de las resoluciones más relevantes adoptadas por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), presidido por Marcelo Frossasco, fue que el partido se desarrollará sin público visitante. El ingreso de los hinchas locales estará controlado por el sistema Tribuna Segura.

Las puertas del estadio se abrirán a las 14.30. Talleres dispondrá de todas las tribunas del Kempes, con los siguientes accesos: Ardiles (portón 1), Popular Willington (portón 2), Gasparini (portones 3 y 4) y Popular Sur (portón 1 bis).

En paralelo, la Municipalidad de Córdoba diagramó un plan integral de tránsito y movilidad. Habrá 60 agentes de la Policía de Tránsito, acompañados por móviles, motos, grúas y un minibus, que controlarán la circulación antes, durante y después del encuentro. Se recomienda evitar la zona del Kempes entre las 15 y las 20.

Transporte público

El traslado de la parcialidad albiazul contará con colectivos especiales de las empresas FAM y TAMSAU, que saldrán desde 27 de Abril y La Cañada a partir de las 14. El pasaje podrá abonarse con los medios de pago habituales.

Los simpatizantes que lleguen en vehículos particulares tendrán habilitados los estacionamientos oficiales de las playas Norte y Sur, el Parque del Kempes, el Centro de Convenciones y la Facultad de Turismo Montes Pacheco. A modo preventivo, los parques del Kempes, Bustos y Chateau permanecerán cerrados desde el mediodía.

Agustín Spaccesi pidió que Espert “dé un paso al costado” y habló del armado “menemista” en Córdoba

En materia de control, la Municipalidad dispondrá de 45 inspectores para fiscalizar la venta ambulante y supervisar el espectáculo, mientras que la Guardia Urbana trabajará con móviles en las inmediaciones para evitar la presencia de cuidacoches ilegales.

La organización también contempla la participación de Defensa Civil y de la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico, que colaborarán dentro del estadio, y del COyS, encargado de la limpieza del predio y la colocación de campanas para la recolección diferenciada de residuos.

Finalmente, se confirmó la logística de los planteles: Talleres concentrará en el Orfeo Suites Hotel y Belgrano en el Quinto Centenario.