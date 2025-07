El pastor Ledesma modificó el relato sobre el "milagro" que le permitió convertir 100.000 pesos en 100.000 dólares

Jorge Ledesma, el fundador de la Iglesia Cristina Internacional, se convirtió en noticia esta semana por una supuesta transformación de 100 mil pesos en 100 mil dólares. Todo comenzó cuando su hijo Cristian contó que habían tenido problemas para terminar “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para 15.000 fieles ubicado en las afueras de Resistencia, Chaco, pero recibieron una ayuda completamente inesperada.

Según su versión de los hechos, una tarde su padre fue a revisar una caja fuerte donde había 100 mil pesos, pero encontró 100 mil dólares: “Había 100 mil, pero eran dólares. Mi papá pensó que la contadora se confundió, y le dice 'son 100 mil dólares', y entonces mi papá le manda foto porque no le creía y ahí fue la sorpresa más grande”.

Esta declaración llamó la atención de Patricio Sabadini, fiscal federal de Resistencia, que decidió investigar lo ocurrido para determinar la posibilidad de que se hubiera cometido evasión de impuestos o lavado de activos, sospechando que la conversión “milagrosa” de pesos a dólares pudo ser una cortina de humo creada para justificar la financiación del megatemplo.

La Justicia solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco para definir si se usaron fondos públicos o dinero no declarado.

En este contexto, Ledesma habló con Eduardo Feinmann y señaló que, en realidad, la suma era menor a la que había dicho su hijo: “Teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Habíamos puesto 100 mil pesos y sacamos 5 mil para una compra de dólares y me dijo la contadora 'quedan 95 mil pesos'. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije 'me equivoqué de caja', miré de nuevo todos los números y eran 95 billetes de 100 dólares. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine”. Supuestamente, luego la contadora le confirmó que en la caja había depositado pesos, no dólares.

“El Portal del Cielo”: un megatemplo que contó con la presencia del presidente

El pasado 5 de julio, Ledesma inauguró su nuevo templo que, por sus dimensiones, se convirtió en el auditorio evangélico más grande de Argentina. Tiene capacidad para más de 15 mil personas, ambiente climatizado y amplio estacionamiento exterior.

El presidente Milei viajó a Resistencia ese día y dio un discurso en el cierre de un congreso evangélico que se realizó en “Portal del cielo”.

El jueves 3 de julio se realizó una inauguración previa, donde habló el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. El mandatario expresó: “Muchas gracias a Dios, ante todo, por permitirnos compartir este momento maravilloso".

Y luego agregó: "Recuerdo cuando este sueño comenzaba hace nueve años con los cimientos. Y esto se ha convertido en la casa de Dios, tan grande como el corazón de esta familia”.

