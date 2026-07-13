Encontraron a un ex policía federal enterrado en un médano en Las Toninas: hay dos detenidos

El cuerpo de Alfredo Alberto Carbano, un ex policía de la Federal de 71 años que estaba desaparecido desde fines de junio, fue hallado este fin de semana enterrado en un médano en la localidad de Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11. El descubrimiento se produjo durante un operativo de rastrillaje en el que un perro de la brigada canina marcó el lugar exacto. Por el crimen, la Justicia detuvo a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, bajo la hipótesis de que el homicidio ocurrió tras una violenta pelea durante una reunión social.

La investigación sobre el paradero del policía se había iniciado el pasado 26 de junio, luego de que los Bomberos acudieran a apagar un incendio en su casa, ubicada en la calle 13 y 4. Al notar la ausencia de Carbano y hallar una frazada con manchas de sangre dentro de la propiedad, las autoridades encendieron las alarmas. Días más tarde, el hallazgo de su camioneta abandonada incrementó las sospechas de un desenlace fatal, que se terminó de confirmar con el hallazgo del cadáver en la zona costera bonaerense.

Entre los elementos con los que podrían haber cometido el asesinato de Carbano hay palas y machetes.

Cómo fue el operativo de la Brigada K9 y los elementos secuestrados

En el procedimiento que dio con los restos del ex policía participaron efectivos de Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. El perro de esta brigada fue una pieza clave para señalar el punto preciso en la arena.

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A partir de este hallazgo, se ordenaron cinco allanamientos urgentes en los que intervinieron el fiscal general Diego Escoda; el fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la UFI N° 11 de La Costa; y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré. Como resultado de estos operativos, las fuerzas de seguridad incautaron 12 teléfonos celulares, palas, machetes, una barreta y un hacha, elementos que podrían haber sido utilizados tanto para el ataque como para el posterior ocultamiento del cuerpo.

Hipótesis fiscal: Una fuerte discusión en una reunión habría desencadenado el asesinato del ex policía y el posterior intento de ocultar el cuerpo en los médanos.

Quiénes son los detenidos por el crimen del ex policía en Las Toninas

Los procedimientos judiciales culminaron con la detención de dos personas directamente vinculadas al entorno reciente de la víctima: Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17 años. Según lograron establecer los investigadores a través de los primeros testimonios y peritajes, ambos acusados asistían de forma continua y frecuente a la casa de Carbano. Los voceros de la causa señalaron que en esos encuentros solían consumir bebidas alcohólicas.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que, en medio de una de esas reuniones, se originó una fuerte discusión que escaló en violencia y terminó con el asesinato del ex policía, a quien luego intentaron hacer desaparecer provocando el incendio y enterrando su cuerpo en los médanos.

MEG/LT