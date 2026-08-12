Encontraron el cadáver de un hombre en una chanchería de Neuquén

La policía de Neuquén confirmó que el cadáver encontrado la semana pasada en Senillosa, una localidad ubicada a 35 kilómetros de la capital provincial, corresponde a Mario Andrés Forquera, quien se encontraba desaparecido desde principios del mes pasado.

El cuerpo fue encontrado en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos por orden del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, y provocó la detención de tres personas, quienes serían imputados en las próximas horas.

Según la autopsia, hay rasgos de criminalidad en el cadáver, lo que descarta que el deceso se produjera como consecuencia de un accidente. A pesar del avanzado estado de descomposición del cuerpo, Forquera pudo ser identificado gracias a sus huellas dactilares.

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Antes del hallazgo, las autoridades encontraron ropa que habría pertenecido a Forquera, ya que el occiso estaba desnudo al momento en que lo halló la policía.

Luego de confirmar que se trató de un homicidio, la fiscalía, que se encuentra a cargo de María Guadalupe Inaudi, ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Neuquén y en Senillosa, durante los cuales fueron arrestados los tres hombres de 38, 39 y 45 años respectivamente, quienes deben presentarse ante el juez este miércoles 12 de agosto durante la formulación de cargos.

La otra muerte que sacudió a Neuquén este mes de agosto

Un niño fue hallado sin vida el pasado 4 de agosto tras un importante operativo para encontrarlo en el predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

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Todo comenzó cuando familiares de Tahiel Herrera, de 6 años, denunciaron que el menor se escapó de su casa durante un descuido y habría entrado al predio EPAS, que se encuentra a pocos metros, por lo que de inmediato comenzaron a buscarlo efectivos policiales, bomberos y buzos especializados.

Según el medio ADNSur se vivieron momentos de tensión porque en el lugar hay piletones y tanques que se usan para tratar aguas servidas. Horas después, personal de bomberos avisó que encontró el cuerpo del niño en uno de los piletones.

HM/ff