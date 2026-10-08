La tarde del miércoles terminó en tragedia dentro de la Base Aérea Militar Morón cuando un joven de 20 años, oriundo de Río Tercero, Córdoba, fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego en la cabeza en uno de los puestos de vigilancia, ubicado en las inmediaciones de Fray Santa María de Oro y Máximo Paz.

Acompañado de su arma reglamentaria que utilizaba para cumplir con su servicio, el joven se encontraba de guardia junto a otros dos soldados cuando decidió quedarse en el puesto mientras sus compañeras se retiraban a descansar.

Cuando regresaron, unas tres horas después, lo encontraron sin vida.

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Por eso, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante las horas previas y si se trató de un suicidio, ya que la principal hipótesis es que la herida de arma de fuego habría sido autoinfligida.

La Justicia no da el caso por cerrado y ordenó una serie de medidas para descartar cualquier otra posibilidad.

Algunas de las primeras medidas dispuestas son el secuestro del teléfono celular del fallecido. Los investigadores buscan analizar su contenido y reconstruir sus últimas comunicaciones y movimientos.

También se ordenó el peritaje del arma reglamentaria encontrada junto al cuerpo y de otros objetos personales del joven. En paralelo, se tomarán declaraciones a las personas que estaban dentro del predio y, especialmente, a las dos compañeras que compartían la guardia con él.

Claves para comprender el sufrimiento psíquico de los jóvenes

Los restos del joven fueron trasladados a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Al lugar acudieron agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón, que realizaron las primeras diligencias y levantaron los elementos de interés para la causa. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 5, encabezada por Lorena Reynoso.

De momento, la causa se inició como una averiguación de causales de muerte, una figura que permite avanzar con las pericias necesarias antes de establecer de manera definitiva qué ocurrió.

Qué dijo la Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea Argentina confirmó el fallecimiento de un suboficial subalterno que se encontraba prestando servicio en la Base Aérea Militar Morón y señaló que activó de inmediato los protocolos correspondientes.

Además, informó que puso “todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes” para colaborar con la investigación y determinar las causas del hecho.

También afirmaron que se está colaborando “plenamente para facilitar la investigación” y expresaron su “profundo pesar por lo ocurrido”. También acompañaron a los seres queridos del militar en este momento y elevaron una plegaria por su eterno descanso.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

MV/ML