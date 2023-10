Estaba en su auto con una mujer, cayeron al río y murió: "No nos saben explicar qué pasó"

La pareja había llegado en auto al Paseo de la Costanera Baja de San Lorenzo, en las orillas del Río Paraná, en Santa Fe. Los detalles de lo ocurrido siguen en la incógnita, pero el Peugeot 207 terminó sumergido en el agua. La mujer logró salir del auto, mientras que el hombre también intentó hacerlo, pero desapareció en el agua y finalmente se ahogó. Cinco días después localizaron su cuerpo.

La familia de la víctima, Sergio Alberto Carrizo (47 años), quien desempeñaba funciones como empleado en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, expresa sus reservas con respecto a la versióon Cintia, la sobreviviente, de 42 años. "No nos cierra nada de lo dice", aseguran.

"La fiscal nos dijo que el auto estaba en contacto, con la calefacción prendida. Lo que declara Cintia es que el auto estaba en cambio y con el freno de mano puesto, pero todavía no nos saben explicar cómo el auto avanza y termina en el río", afirmó Fabricio Carrizo (21), hijo del hombre fallecido.

De la mujer no saben mucho. "Si eran novios, lo que sea, ¿por qué no volvió y dio la cara?", planteó una hermana de la víctima, Liliana Carrizo (52), y agregó: "Dijo que no sabía nadar, que mi hermano no sabía nadar, pero que habían salido a la orilla".

Los hechos tuvieron lugar la noche del miércoles. Según el relato de la mujer, ella logró ponerse a salvo al salir por la ventana del asiento del copiloto cuando el Peugeot empezó a deslizarse hacia el barranco en dirección al río. Explicó que el hombre habría accionado involuntariamente la palanca de cambios al poner en marcha la calefacción.

Carrizo también se lanzó por la ventanilla, pero sin embargo quedó sumergido en el agua, mientras el auto se encontraba a poca distancia bajo la superficie.

"A mí no me cierra nada de lo que esta mujer dice, cambia su versión una y otra vez. Dijeron que ella salió ilesa, no me explico. Mi hermano era muy precavido, siempre íbamos a tomar mate a la orilla del río. Era muy detallista y no corría riesgos en nada", indicó Liliana Carrizo a Canal 3 de Rosario.

El hijo del fallecido mencionó que esta mujer afirmó que Carrizo entró en pánico en el agua, y debido a eso "ella lo soltó, porque pensó que lo estaba ahogando".

El cuerpo fue hallado el lunes por la noche, después de una extensa búsqueda realizada por buzos de la Prefectura Naval y miembros de los Bomberos Voluntarios. Emergió en el kilómetro 435 del río, frente al Club Náutico, situado en la localidad de Fray Luis Beltrán, a 25 kilómetros al norte de Rosario.

Fue llevado al Instituto Médico Legal para hacer la autopsia correspondiente, en el marco de la investigación que está a cargo de la fiscal Melisa Serena, de San Lorenzo.

"Acompañamos en el dolor a la familia de nuestro compañero Sergio Carrizo. La noticia de su pérdida nos destroza el corazón. Descansá en paz, compañero. Fuerzas a la familia", lo despidieron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Villa Gobernador Gálvez.

Este miércoles, a las 11, será el sepelio en el Cementerio Parque.

