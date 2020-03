Por qué todavía no se sabe lo que pasó con la estudiante que cayó por el balcón

por Leonardo Nieva

Los investigadores no sueltan casi nada de información. Y lo justifican asegurando que están chequeando datos, aunque lo cierto es que ya pasaron dos semanas de la muerte de Pilar Riesco (21), la estudiante de RRHH que perdió la vida al caer del cuarto piso de un edificio del barrio porteño de Pompeya, y todavía no está claro que fue lo que pasó.

Repasemos. El domingo 15 de marzo a las 2 de la tarde Pilar discutió con su pareja, Patricio Leonel Reynoso (31), un joven que trabaja en una distribuidora de helados, una empresa que pertenece a su familia, y terminó cayendo por el balcón de una torre de la calle Alagón al 300.

La pelea había arrancado la noche anterior y continuó al día siguiente. Pilar y Patricio durmieron juntos. Según el relato del sospechoso, consumieron marihuana, discutieron una vez más y él después se fue con amigos a un boliche. Cuando regresó –siempre según la versión de Patricio– Pilar estaba durmiendo en su habitación. Cerca de las 2 de la tarde, cuando despertaron, volvieron a pelearse

Lo que pasó después es lo que la justicia trata de reconstruir. La operación de autopsia no despejó las dudas. "No está muy claro aún", apunta a Perfil.com uno de los investigadores del caso. En principio, no hay signos de lesiones previas a la caídas pero los pesquisas dicen que restan estudios complementarios. "Solo puedo decir que estamos más enfocados en él que en ella", aclara la misma fuente.

El novio de Pilar está detenido desde el día del hecho y continúa en la misma situación.

Reynoso declaró que su novia se quitó la vida. De acuerdo con las fuentes judiciales, el acusado detalló, ante la jueza en lo Criminal y Correccional 51, Graciela Angulo de Quinn, y el fiscal penal Martín López Perrando, cómo fue que Pilar terminó cayendo por el balcón.

Entre otras cosas, dijo que su novia se sentó en la baranda, pasó una pierna, después la otra y se tiró. "Se quiso suicidar", fueron las palabras que utilizó para explicar cómo Pilar terminó cayendo al vacío.

¿Por qué discutieron? El acusado reconoció que las peleas entre ellos eran frecuentes y recordó que en la última discusión ella lo increpó y le dijo que "no lo quería más". "En un momento me tiró con un portarretrato que tenía una foto nuestra", apuntó. Casi nadie le cree.

