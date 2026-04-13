Hallan un cuerpo oculto en una pared en Entre Ríos: investigan un homicidio

El hallazgo de un cuerpo oculto dentro de una pared en una obra en construcción sorprendió a la ciudad entrerriana de Colón. El cadáver, que estaba cubierto con cal y en avanzado estado de descomposición, habría sido escondido hace al menos dos semanas y pertenecería a un obrero que trabajaba en el lugar.

El descubrimiento ocurrió el domingo por la mañana en una edificación ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno, en la zona costera de Colón. Fueron los propios trabajadores quienes dieron aviso al 911 luego de detectar manchas de sangre en el subsuelo del inmueble.

Los efectivos policiales al llegar al lugar, advirtieron la presencia de una pared recientemente construida en el hueco de una escalera. La sospecha derivó en la orden de demolición de esa estructura, lo que permitió encontrar un cadáver oculto, cubierto con cal, una práctica utilizada para acelerar la descomposición y evitar la propagación de olores.

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Debido al avanzado estado de putrefacción y a la complejidad del lugar, el operativo de extracción requirió la intervención de personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios.

Si bien restan las confirmaciones formales de identidad, los datos preliminares indicarían que se trataría de un ciudadano de nacionalidad paraguaya. Según arrojaron las primeras tareas investigativas, el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.

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La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud, quien caratuló el hecho como homicidio calificado.

Fuentes del caso indicaron que los investigadores siguen la pista de un sospechoso, oriundo de la provincia de Buenos Aires, al que están tratando de localizar.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, y así determinar la causa de muerte y recolectar evidencia para establecer si hubo participación de terceros en el crimen.