Habló el hombre que intentó entrar armado a la Casa Rosada: "Quise llamar la atención y me salió mal"

"El arma no me pertenece, solo la llevé". Así se defendió el hombre que llevó un revólver Magnum 44 Taurus a la Casa Rosada el pasado lunes 13 de mayo con la excusa de que tenía una entrevista con el presidente Mauricio Macri. Se trata de Francisco Ariel Muñiz, un hombre de 36 años, artesano conocido de la zona del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Según había informado el reporte policial, Muñiz se acercó a la reja de la Casa Rosada y pidió una audiencia con el mandatario. El personal de Policía Federal Argentina (PFA) le indicó que esa no era la forma adecuada de solicitar una entrevista con el Presidente, lo que generó su descontento y de manera imprevista arrojó una caja plástica de pequeña dimensión dentro del predio de la Casa Rosada.

“El arma la encontré en mi casa y la guardé, no sé a quién pertenece", explicó Muñiz en una entrevista con Buenos Días América, ciclo que se emite por América 24, luego de ser liberado por orden judicial. Además, intentó restarle importancia al hecho y agregó: “Me presenté con una artesanía en un maletín de madera con un estuche acolchonado, una espada de acero. La fabriqué yo mismo”.

La pistola que lo encontraron al detenido.

“Fui a solicitar una audiencia, intenté todos los mecanismos. La audiencia es algo que es posible. Yo soy militante del partido (PRO). Llegué y solicité audiencia pero me la negaron. Me quedé, dejé el maletín pero no salí corriendo. El arma la dejé pasando las vallas”, explicó el acusado en diálogo con el ciclo que conduce Antonio Laje,

Cuestionado por las formas que utilizó para acercarse al mandatario, Muñiz aclaró: “No medí las consecuencias, no fui a intimidar a nadie, fui a entregar algo. No estoy vinculado a nada oscuro. La causa sigue y me preocupa. Estoy acá porque mi familia no tiene comunicación conmigo hace una semana. No tengo un laburo estable”.

Quién es el hombre armado que pidió ver a Macri en Casa Rosada y fue detenido

Además relató que asistió reiteradas veces a Comodoro Py para prestar declaración por el hecho y fue atendido por “seis psiquiatras”. “Fue un impulso y no medí lo que podía pasar. El arma no me pertenece solo la llevé. Quise llamar la atención y me salió mal", agregó.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había reconocido que el acusado realizó a lo largo de los años varios pedidos de audiencias con Macri que "fueron canalizados por distintas dependencias del Gobierno, como la Oficina de Empleo y en el Ministerio de Justicia". El caso quedó a cargo del Juzgado Federal Nro 11 del juez Claudio Bonadio.

DR/FF